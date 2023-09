Dopo il minimalismo intimista di “Dodici Note Solo” – che lo ha visto sul palco dei più prestigiosi teatri di tradizione italiani, accompagnato soltanto dal suo pianoforte – giovedì 21 settembre, dallo Stadio Centrale del Foro Italico, a Roma, Claudio Baglioni torna ai live nei grandi spazi in e outdoor, con “aTUTTOCUORE”, un progetto ispirato, visionario, vitale, travolgente, ideato, progettato e realizzato con Giuliano Peparini, che ne cura direzione artistica e regia teatrale.

Rileggendo e fondendo insieme l’intuizione wagneriana del teatro-totale a quella - elaborata da Walter Gropius - del teatro ricavato, rimodulando spazi e architetture già esistenti, “aTUTTOCUORE” dà vita a un Rock-Opera Show ambientato in un futuro a-temporale, con citazioni che partono dalla notte dei tempi, per muovere fino a epoche futuribili. Il cuore vitale, pulsante e inarrestabile, dei protagonisti, di queste vertiginose salite e discese lungo l’immaginaria scala del tempo, batte, per restituire un cuore a questo presente, che sembra averlo smarrito e ricordare ad attori e spettatori che l’unico tempo reale, comprensibile, che vale, davvero, la pena di vivere è quello che ha la velocità, la cadenza e il ritmo del battito del nostro cuore: il solo calendario/orologio attendibile.

Tutto, sul palco e, intorno, al palco, è bellezza. Bellezza che semina bellezza. La musica, innanzitutto, grazie a una scaletta mozzafiato che raccoglie 38 straordinari successi, senza tempo, di un repertorio che non ha eguali, ricco di brani-manifesto che sono entrati a far parte del linguaggio e della cultura italiani e che continuano a regalare cuore, emozioni e nuove energie a più di una generazione, ma bellezza sono anche le coreografie, i 550 costumi originali, disegnati e realizzati appositamente, per questi live, i movimenti scenici, la statuaria fisicità dei ballerini, la freschezza e vitalità dei performer, le proiezioni e gli spazi e i tagli di luce creati dai 450 corpi illuminanti programmati dal light designer Ivan Pierri.

Sull’immenso spazio scenico 3D, nel quale tutte le dimensioni – orizzontalità, verticalità, profondità – vengono esplorate ed esaltate, la narrazione fonde i linguaggi del cinema e del teatro. Racconti per immagini, sviluppati – per la prima volta, in un live di Baglioni – su grandi schermi e atmosfere, costumi e tatuaggi tribali che richiamano pellicole come “Mad Max” o “Codice Genesi” si mescolano al ruolo e agli interventi di un coro da tragedia greca e a imponenti movimenti scenici che richiamano gli allestimenti teatrali delle grandi Opere. Ben 101, infatti, gli artisti sul palco: 21 polistrumentisti della band-orchestra diretta da Paolo Gianolio e 80 tra coristi, ballerini, performer, tra i quali 28 giovani artisti dell’Accademia Internazionale del Musical - alcuni al loro esordio, in una produzione così importante - curati da Enrico Sortino, diretti dal maestro Francesco Di Nicola, con la direzione musicale di Tommaso Vittorini.

Malgrado dimensioni e numeri da grandi arene in e outdoor, “aTUTTOCUORE” – che chiude, idealmente, la trilogia aperta da “Al Centro” e proseguita con “Tutti su!” - mantiene vicinanza, intimità e pathos di quegli spettacoli teatrali, nei quali tutto, fino al più piccolo dettaglio – movimenti, gesti, sguardi, espressioni e persino il sudore del fare spettacolo – è visibile ad occhio nudo, per consentire ad artisti e pubblico di incontrarsi e vivere cuore-a-cuore uno show nato, interpretato e offerto a tutto cuore, tutta forza, tutta gioia, tutta energia.

"aTUTTOCUORE" è realizzato con il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Il 7 novembre, uscirà, per Rizzoli, il volume fotografico “Altrove e qui”, un racconto intimo e profondo, arricchito dagli scatti inediti di Alessandro Dobici, alcuni dei quali saranno anticipati durante i live di "aTUTTOCUORE".

Gli abiti custom made di Claudio Baglioni sono stati realizzati dalla maison Ermanno Scervino.

Queste le date di "aTUTTOCUORE", prodotte e organizzate da Friends & Partners:

21/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

22/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

23/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

28/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

29/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

30/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

05/10/2023 – Arena di VERONA

06/10/2023 – Arena di VERONA

07/10/2023 – Arena di VERONA

08/10/2023 – Arena di VERONA

12/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

13/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

14/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

20/10/2023 – Arena della Vittoria di BARI

21/10/2023 – Arena della Vittoria di BARI

18/01/2024 – Vitrifrigo Arena di PESARO (il debutto)

20/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

21/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

25/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

26/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

29/01/2024 – Arena Spettacoli PadovaFiere di PADOVA

02/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

08/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

09/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

13/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

14/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

