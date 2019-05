Vivo Z5x: immagini e possibili caratteristiche del prossimo smartphone di Vivo con foro nel display

Vivo Z5x sarà uno dei prossimi smartphone di fascia media dell'azienda cinese ad arrivare sul mercato. Questo smartphone può entrare nella categoria dei battery-phone, visto che integrerà una batteria da 5000 mAh.

Rispetto a molti altri simili, però, il Vivo Z5x non rinuncerà al design e, infatti, utilizzerà un dettaglio estetico in voga in questo momento... il foro nel display. Pertanto, il Vivo Z5x, avrà quindi un grande display con bordi ridotti.

Saranno tre le fotocamere present nella parte posteriore, insieme al lettore di impronte che, pertanto, non sarà integrato sotto il display. Come System on a Chip, il Vivo Z5x dovrebbe utilizzare un Qualcomm Snapdragon 670 o 675.

Questo dispositivo potrebbe essere davvero interessante per tutte quelle persone che cercano uno smartphone con un display ampio ed una buona autonomia.