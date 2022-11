"Ho 13 anni e sono calabrese, di Settingiano Provincia di Catanzaro, ho una passione innata per la musica ed il canto.

Mi rende super felice quando riesco a far emozionare le persone ascoltandomi cantare. Il canto mi sta dando tante soddisfazioni, ad oggi in ogni concorso Nazionale ed Internazionale che ho partecipato sono sempre arrivata in finale fra i primi e vincendo dei premi.

Fra i tanti risultati ottenuti vanto di essere finalista al Festival Sanremo New Talent, di aver vinto Il premio critica al Festival Internazionale 2mari soung, e di essere finalista al prestigioso nonché’ difficoltoso European Tour Music Fest.

Per la seconda volta consecutiva sono stata premiata dalle radio trasmettendomi su 70 reti Nazionali ed Internazionali compreso Australia ed Inghilterra.

Particolarmente soddisfatta in questi giorni per aver ricevuto delle convocazioni per due Programmi televisivi su reti Nazionali ed inoltre per aver ricevuto una proposta contrattuale discografica.

Mi diverto cantando in inglese ed in italiano, finora mi sono esibita con i brani di Olivia Rodrigo, Rihanna, Lady Gaga, Elisa, Annalisa, Arisa, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Mina, Nina Zilli, ecc.

In pochi mesi ho avuto il piacere di esibirmi in vari Teatri e piazze d’Italia, dal Teatro Politeama di Catanzaro ai prestigiosi Teatri della Citta’ di Sanremo“ Teatro del Casino’ Municipale di Sanremo e Teatro Ariston” ed inoltre in Citta’ come Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Messina, Taranto, Rimini, Napoli, Roma, Sanremo, Sanmarino, Milano.

Orgogliosa e soddisfatta del mio “concerto” a Settingiano (CZ) in Piazza F.lli CERAUDO davanti ai miei Straordinari concittadini nonché’ meravigliosi sostenitori e particolarmente emozionante perché’ per la prima volta cantavo nella piazza intitolata alla famiglia di mia mamma."

Prossimi appuntamenti già ufficializzati:

9 DICEMBRE 2022 Teatro Politeama di Catanzaro ospite in occasione Del premio Carlino d’argento.

11 FEBBRAIO 2022 nella Città di Sanremo per Sanremo Discovery e Sanremo Television Song.

24 MARZO negli Studi Televisivi 12 di Padova.

1 MAGGIO Roma Contest Radiofonico.