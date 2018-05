Battipaglia (SA): stalker 70enne in azione, minacciava ex moglie

L’atteggiamento quotidianamente violento ed intimidatorio tenuto dall’indagato nei confronti dell’ex coniuge, concretizzatosi in abituali minacce, anche di morte, ed aggressioni telefoniche verbali, protrattosi per un lungo lasso di tempo e tutt’ora in essere, hanno generato nella vittima un perdurante stato d’ansia e di paura tale da indurla a temere per la propria incolumità, a non uscire più di casa da sola e ad interrompere la propria attività professionale.



La Polizia di Stato della Squadra Anticrimine di Battipaglia, ieri ha eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie a un settantenne residente a Roma.

In particolare, la vittima, dopo la separazione, aveva denunciato l’ex coniuge per la sua condotta denigratoria, minacciosa e persecutoria, tanto che era stata costretta ad un sostanziale mutamento del proprio regime di vita.