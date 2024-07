Ritmo serrato al cardiopalma. Rime taglienti per un crossover rock. “Lungo la schiena” come scossa elettrica, fuori il nuovo singolo di Rödja (“Musica Pirata” e “Reload Music”). Disponibile su tutti gli store e le piattaforme digitali, la dirompente esplosione di una carica di vita.

È cresciuto con la techno e le pastiglie dentro a un club. Poi, in un giorno di ordinaria follia in studio, sceglie il nome d’arte “Rödja”. Con la sua “Musica Pirata” torna in pista e spacca. Sperimentazioni sonore a base di ragamuffin, rap, in un loop micidiale di chitarre rock. Una miscela vincente già a partire dai produttori: “Freeso”, appartenente al mondo del rap indie, e “Neroargento”, cantante e producer rock di fama internazionale.

«Con questo nuovo progetto ho voluto identificare un aspetto per me molto importante: il sentirsi vivo a prescindere dal posto in cui stai.» spiega l’MC torinese «Quel brivido e quel respiro che donano luce nei momenti bui. La follia che ti porta a sperare e combattere per ottenere la scarica. Per dare un senso a questa vita.»

Pubblicato il 12 luglio, “Lungo la schiena” nasce come scossa elettrica fra le sinapsi. Un ponte che lega saldamente la voglia di vivere con quella di tornare a provare emozioni forti. L’ardente brama di godere con il gusto di eccedere sotto tutti i punti di vista. Figlio di background differenti, nel brano partecipano per la prima volta tutti i componenti della band. Suonano energicamente Andrea Stefanelli (chitarre), Fabrizio Dotti (basso) e Gabriele Bullita (batteria), portando il loro contributo fondamentale per la realizzazione del singolo. Alza il volume, metti a palla, senti quel brivido rock che non vorresti scrollarti mai di dosso. Potente, incisivo, vibrante. Il nuovo sound di Rödja corre “Lungo la schiena” e sembra che dica: “Ehi bello, sei vivo per questo!”.

