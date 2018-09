Daniela Panetta è il nuovo Direttore Commerciale di ERV Italia

ERV, compagnia di assicurazioni specializzata nel ramo viaggi e mobilità, affida la direzione commerciale della filiale italiana a Daniela Panetta: la Manager, che risponde al direttore generale Dario Giovara, si è insediata negli uffici milanesi di via Washington nel mese di agosto e si occuperà del coordinamento della rete di vendita e dei rapporti con gli intermediari, con l’obiettivo di ampliare il portafoglio clienti Corporate e Tour Operator.



Nome di spicco nel panorama assicurativo italiano, Daniela Panetta può contare su una consolidata esperienza nel ramo Travel: nel corso della sua carriera ultratrentennale ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel Gruppo Allianz, collaborando con Elvia, Mondial Assistance e Allianz Global Assistance, per approdare poi alla Divisione Travel di AIG Europe in qualità di South Zone Manager, con il coordinamento di 8 mercati. Pragmatica, determinata e fortemente appassionata al suo lavoro, ha vissuto da protagonista i grandi cambiamenti che hanno interessato il settore, mettendo a segno ottime performance in termini di crescita delle quote di mercato e dei profitti, sia in ambito B2B che B2C.



“Ho dedicato la mia carriera professionale alle assicurazioni di viaggio – ha dichiarato Daniela Panetta – e sono orgogliosa di entrare a far parte di ERV, la compagnia che di fatto ha inventato questo ramo assicurativo nel 1907”.



Dario Giovara, direttore generale ERV Italia, ha aggiunto: “Diamo il benvenuto a Daniela Panetta nella nostra squadra, certi che saprà sfruttare al meglio la sua competenza trasversale e le sue doti di pianificazione strategica per contribuire alla crescita della filiale. In questi giorni siamo già al lavoro per definire le linee guida di intervento, anche in relazione alle sfide che ci aspettano in autunno, a cominciare dall’entrata in vigore dell’IDD”.