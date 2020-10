"AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali. Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività".

Pertanto, si allarga ad altri due giocatori della prima squadra, oltre a Gabbia, il numero dei contagiati da Covid tra i rossoneri, dopo i casi recenti di Ibrahimovic e Duarte. E stasera c'è Milan-Roma.

Pertanto, i rossoneri dovranno rinunciare ad uno dei pezzi da 90 della formazione, anche se il Milan ha ottenuto tre successi nelle ultime cinque partite di Serie A TIM contro la Roma, oltre ad 1 pareggio e 1 sconfitta, mentre alla Roma non sembra far bene l'aria della Lombardia, visto che ha vinto solamente una delle ultime otto trasferte di Serie A disputate in quella regione, con 4 pareggi e 3 sconfitte.