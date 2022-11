Barale Cecilia,nome d'arte Cecilia classe 2003:

"Alle scuole medie ho frequentato l'indirizzo musicale dove ho studiato pianoforte e ho avuto occasione di cantare accompagnata dall'orchestra della scuola. A 13 anni mi sono iscritta all'Istituto Musicale Mosca di Boves per prendere lezioni di canto moderno. Ho interrotto lo studio del canto nel 2020 a causa dell'inizio della pandemia. Da quest'anno scrivo canzoni accompagnandomi al pianoforte e ho appena ricominciato a prendere lezioni di canto.Il più grande evento a cui io abbia mai preso parte è Sanremo New Talent edizione Summer a Rimini. Diversamente, mi sono esibita ad alcuni talent e concorsi canori locali. Prossimamente parteciperò a Sanremo Discovery e al Television song contest a cui mi sono iscritta con il mio inedito intitolato Reach the Sun".

Per maggiori informazioni e curiosità, ecco il link con una sua intervista:

www.allnewsitalia.it/2022/08/cecilia-barale-amo-le-canzoni-di-taylor.html



Spiegazione del brano Reach the Sun

Il brano che porterò al Television song contest si intitola Reach the Sun. Sarà la prima volta in cui canterò un mio inedito al di fuori di camera mia e dello studio. Questa è una delle primissime canzoni che ho scritto e, come le altre, tratta uno dei temi che hanno segnato maggiormente i miei pensieri e la mia vita in quest'ultimo anno. In particolare, il testo di Reach the Sun è una riflessione sul tempo. Finiti il liceo e le vacanze estive ed essendo entrata nel mondo del lavoro, mi sono ritrovata con molto tempo libero in meno e ho dovuto riorganizzare completamente le mie giornate, rinunciando ad alcune cose. Tutto ciò mi pesa parecchio, ma cantando questa canzone immagino una vita che mi conceda di fare solo ciò che mi piace. Raggiungere la felicità, rappresentata dal sole, sarebbe molto più semplice. Mi rivolgo infatti a un interlocutore e gli dico: "Starò per raggiungere il sole quando mi chiederai: "Dove sei?". Avrò oltrepassato l'orizzonte quando noterai che me ne sono andata". Le numerose immagini che si susseguono sono caratterizzate dal sole che abbaglia e ci impedisce di guardare la vita reale che ci circonda, dal mare e dalla barca a vela che ci permettono di staccare i piedi da terra. Al contrario il marinaio torna a casa dopo un lungo viaggio. Gli aquiloni ricordano i bambini, i sognatori per eccellenza. Io sono così, una grande sognatrice che pian piano sta realizzando i suoi desideri.





Testo

There are too many things to do

I should draw the one to start with

But in the end I waste time.

In holiday all my life

No obstacles I'd have.

How about if I ran away to the seaside

Chasing the kites

Not just at the weekend

But at least for a lifetime

Everyday a party

Oh I'll be about to reach the sun

When you ask me "Where are you?"

Oh the horizon I'll have crossed

When you notice I am gone

With a sailboat that was tied to a rock

Perhaps left by a sailor who had just returned home

There are too many things to do

It's hard to find time for myself

I'd like to finish everything planned.

In holiday all my life

I shouldn't have to do what I hate.

How about if I ran away to the seaside

Chasing the kites

Not just at the weekend

But at least for a lifetime

Everyday a party

Oh I'll be about to reach the sun

When you ask me "Where are you?"

Oh the horizon I'll have crossed

When you notice I am gone

With a sailboat that was tied to a rock

Perhaps left by a sailor who had just returned home

In holiday all my life

Oh I'll be about to reach the sun

When you ask me "Where are you?"

Oh the horizon I'll have crossed

When you notice I am gone

With a sailboat that was tied to a rock

Perhaps left by a sailor who had just returned home