DAN:ROS, dj producer originario di San Marino, continua a far ballare l'Italia e non solo con la sua house melodica, piena di stile ed energia. La road map delle nuove uscite, tra fine aprile ed inizio maggio 2022, è semplicemente impressionante.

"Losing Control" su Phoenix Music, traccia sofisticata con un bel vocal femminile ed un robusto sax in evidenza, ha tutte le carte in regola per imporsi durante l'estate in tante playlist e dj set in giro per il pianeta. E, perché no, per far capolino anche nelle classifiche del portale di musica house più prestigioso al mondo, ovvero Traxsource.

Proprio su Traxsource l'artista trova una realtà in sintonia con la sua musica... "Turn Around", in uscita il 5 maggio 2022 su Sunflower Music Records, proprio su Traxsource potrebbe piacere molto. Più vicina al mondo soulful, è house classica, alla vecchia maniera, di grande livello e fattura, e con, in evidenza, l'efficace cantato della israeliana Lilah Eliash.

Non è tutto: dopo aver fatto ballare il Pacha Sharm El Sheikh, DAN:ROS venerdì 6 e sabato 7 maggio 2022 è atteso al Coconuts di Rimini, dove si è esibito anche per l'apertura della nuova stagione. Qui il suo suono deep house e nu:disco è ormai di casa.



DAN:ROS Feat. Lilah Eliash "Turn Around" su Sunflowermusic Recordings

www.traxsource.com/track/9894050/turn

DAN:ROS - "Losing Control" su Phoenix Music

www.youtube.com/watch?v=KTwdXeZpb-Q

DAN:ROS su Instagram

www.instagram.com/danrosmusic/