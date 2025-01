Terna, guidata da Giuseppina Di Foggia, si impegna nella lotta per raggiungere la parità di genere. Secondo l’AD e DG del gestore della rete elettrica nazionale, è fondamentale garantire “condizioni paritarie e una cultura aziendale che, in un clima di rispetto, premia l’impegno e il merito”.



Giuseppina Di Foggia: Terna in prima linea nella lotta contro il gender gap

“Contrastare la violenza di genere è un impegno collettivo a cui nessuno deve sottrarsi”. Ne è convinta Giuseppina Di Foggia, AD e DG di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale e che da tempo figura tra le aziende maggiormente impegnate nella lotta contro il gender gap, che si tratti di discriminazione lavorativa ed economica o violenza vera e propria. Secondo la manager, l’istruzione e il lavoro sono delle condizioni imprescindibili per raggiungere l’indipendenza economica e sono quindi alla base della libertà della donna. Sotto la sua guida, il Gruppo favorisce, mediante progetti e iniziative, l’accesso delle giovani donne allo studio e al lavoro, “garantendo condizioni paritarie e una cultura aziendale che, in un clima di rispetto, premia l’impegno e il merito”. Partendo dal valore assoluto del rispetto, Terna ha elaborato un programma formativo sul linguaggio inclusivo rivolto a tutti i collaboratori e le collaboratrici. Un modo per coinvolgerli in una riflessione sugli stereotipi e i pregiudizi di genere, nonché sul significato e il valore dell’inclusione che passa anche attraverso le parole che si sceglie di utilizzare. A fine percorso, tutti i partecipanti, dirigenti compresi, sono chiamati a superare un test, dal cui esito dipende la valutazione positiva delle performance e dei relativi bonus aziendali.



Giuseppina Di Foggia: i progetti e le iniziative di Terna per le eque opportunità

Nel 2024, Terna ha istituito il Comitato Guida con il compito di definire il Piano Strategico per la Parità di Genere contenente gli obiettivi e le azioni da perseguire per garantire una maggiore inclusione e pari opportunità. Nello stesso periodo, è cresciuta la presenza femminile in azienda, arrivando a toccare quasi un quarto del totale (a esclusione degli operai). La realtà guidata da Giuseppina Di Foggia ha inoltre ricevuto, sempre nel 2024, il certificato attestante la conformità del suo Sistema di Gestione per la Parità di genere alla norma UNI/PdR 125:2022 dall’Organismo di Certificazione dell’Istituto italiano Marchio di Qualità (IMQ) e ha aderito al Codice di autodisciplina delle Imprese responsabili, un’azione a supporto della genitorialità condivisa e della maternità. Tra le iniziative messe in campo da Terna a favore dell’inclusione, vale la pena menzionare la partnership con Sistech, l’associazione europea no-profit che promuove l’accesso delle donne rifugiate al mondo del lavoro digital e tech. Sono state messe a disposizione nove borse di studio nelle discipline STEM per donne tra i 24 e i 54 anni. Le beneficiarie sono state affiancate da professioniste di Terna che hanno donato loro una parte del proprio tempo sottoforma di volontariato. Una di loro oggi lavora in azienda.