Una bella storia di magia “lunga” cinque giorni, aprirà la programmazione del nuovo anno 2020 del Teatro Manzoni.

Nel foyer del teatro, le “bacchette” e le performance magiche di due illustri “Maghi”, Nikolas Albanese e il famoso Magico Camy, saranno dedicate alle menti creative e ricettive del pubblico.

L'edizione numero 5, si preannuncia eccezionale perché ospiterà campioni da tutto il mondo.

Da Taiwan Anson Lee, stupirà per manipolazione di carte e papillon.

Il Serbo Igor Trifunov, abilmente strepitoso non smetterà di creare bottiglie di champagne.

Dalla Francia arriverà la compagnia di Lord Martin, un gruppo di illusionisti molto noti negli show televisivi internazionali.

Jordan, eclettico illusionista del nostro Paese, sarà in scena e curerà anche la regia dello show.

Ospite d’onore di questa edizione sarà Otto Wessely, illusionista francese, celebre anche per i suoi eccezionali numeri di magia comica. Saranno molti i momenti di stupore, magari coinvolti saranno gli spettatori, anche stando seduti comodamente in poltrona...chissà!

Dal 02 al 06 gennaio 2020

feriali ore 20,45 - domenica ore 15,30 e 20,45 - 06 gennaio ore 15,30

RAUL CREMONA

presenta il

FESTIVAL DELLA MAGIA

A MILANO - V edizione

con Anson Lee (Taiwan), Igor Trifunov (Serbia), Jordan (Italia), Lord Martin (Francia)

ospite d’onore Otto Wessely (Francia)

con le incursioni di Felipe

e con

Camillo Papini in arte Magico Camy

e

Nikolas Albanese

regia Giordano Riccò

Una produzione Amaca

_©Foto Angelo Redaelli



Sito del Teatro (www.teatromanzoni.it).

TEATRO MANZONI MILANO dal 02 fino al 06GENNAIO 2020

info@teatromanzoni.it

telefono 02 76 36 901

_©Angelo Antonio Messina