Dolciaria Sarda "Il Nuraghe": una vita per i mostaccioli di Oristano

Nuovi arrivi nello shop, sempre nel segno della tradizione sarda. Questa volta arrivano dall’oristanese, patria di un dolce apprezzato in tutta la Sardegna e non solo: i Mostaccioli di Oristano.



I mostaccioli

I mostaccioli (o mustazzoli) sono un dolce natalizio tipico di gran parte delle regioni del sud, dal Molise all’Abruzzo, dalla Campania alla Sicilia. Esistono diverse varianti che si differenziano per gli ingredienti e la glassatura. Possiamo trovare i mostaccioli con il burro o il latte, con le uova, con le mandorle o i chiodi di garofano, con il miele, con la glassatura di cioccolato o anche senza alcuna glassatura. Ma a Terralba la Dolciaria Sarda “Il Nuraghe” presenta un prodotto in linea con la tradizione oristanese, sfornando un prodotto superlativo. I Mostaccioli di Oristano sono infatti unici nel panorama dolciario del sud Italia e, a differenza dei cugini “continentali”, sono dolci per tutto l’anno.