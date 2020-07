Musica, energia, amore e intolleranze alimentari.

In promozione radiofonica il nuovo singolo della cantautrice



Gluten Free è il primo singolo del secondo album di Annarè, un mix di energia, musica, amore e intolleranze alimentari; fresco e genuino da canticchiare in macchina, sotto la doccia, per strada..impossibile non lasciarsi coinvolgere.

Un modo semplice e diretto di raccontare l'amore al tempo del gluten free.

Il titolo del nuovo album è Mezzanotte , dodici tracce di passione, intimità, provocazioni e sound tipicamente italiano.

Da uno stile prettamente cantautoriale dei testi ad un suono estremamente attuale pop, indie-pop che, in alcuni casi, sfrutta anche la sensualità del blues e la grinta del rock.

Una miscela inconfondibile dal sapore unico..dal sapore di Annarè.

Di prevista in autunno 2020 è anticipato dal nuovo singolo “Gluten Free”

Anna Persiano, in arte Annarè, nasce a Napoli l'11/01/1989 e si trasferisce con la famiglia a Lucca all'età di 3 anni.

Diplomata al Liceo Classico e iscritta al DAMS dell’Università di Firenze, nel 2011 intraprende lo studio del canto con metodo VMS-Loretta Martinez, intensifica il suo lavoro di scrittura e composizione, intraprendendo lo studio di chitarra e pianoforte; nascono subito tre inediti: "Io Prometto", "Non lascio spazio" e "E ti senti uomo”.

Il brano "Io Prometto” riscuote subito un gran successo sia a livello mediatico, sui social e sul canale YouTube, sia a nelle numerose manifestazioni a cui la cantautrice partecipa.

Parte così la sua carriera artistica, tra esibizioni, live e apparizioni televisive.

Finalista del prestigioso Festival di Ghedi, del Festival di Castrocaro e dell’importante concorso per autori Genova per voi.

Nel 2016 inizia la stesura dell'album "Prometto", anticipato dall'uscita del singolo che dà il nome al disco, "Io Prometto”.

Nel 2017 Annarè ottiene altri importanti piazzamenti in festival di rilievo come Premio Lunezia (semifinalista) e ancora una volta semifinalista del Festival di Castrocaro.

Nel 2019 è finalista al Pistoia Blues, Premio Miglior Testo Warner Chappel.

Si distingue subito per la sua forte emotività, che la porta ad interpretare le canzoni in modo molto intenso e personale.

“Prometto”, il primo album di esordio della cantautrice, esce nel dicembre 2017 e dà inizio ad una serie di interviste, concerti in tutta Italia e promozione sia del disco che dell’artista.

Sono otto le tracce presenti nell’album, brani scritti in musica e testo dalla cantautrice stessa.

Dice Annarè: “Ogni volta che vado a suonare, in qualsiasi posto io sia, dal palco più bello al circolo sotto casa, lascio ogni tipo di inibizione e mi perdo nel mio mondo..e la cosa bella ed incredibile è che anche chi mi ascolta si avvicina piano piano a questo buco nero per poi esserne piacevolmente travolto.. si perde con me in queste indecifrabili emozioni.

I live sono la porta d’ingresso della perdizione.”



https://www.facebook.com/annareofficial/

https://www.youtube.com/user/AnnarePersiano

https://www.instagram.com/annareofficial/