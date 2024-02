La seconda edizione di WOW!Modena si presenta ricca di proposte ed eventi. La mostra, aperta dal 9 al 10 marzo, ha come manifestazioni principali: Verdi Passioni, dedicata al mondo del giardinaggio, della piccola agricoltura, dei prodotti a km zero e alla tutela dell'ambiente, e Pet expo&show, dedicata al rapporto con gli animali, non solo quelli da compagnia ma anche quelli esotici o poco comuni...