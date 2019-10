Abarico Teatro

15-16 novembre, ore 20:45

Compagnia dell'Estintore

presenta

Il Girotondo

di Arthur Schnitzler

con la regia Umberto Bianchi

Con Maverick Morello, Fabrizia Sorrentino, Carmine Cacciola, Michelle Rizzo, Kevin Di Sole, Francesca Demarchi, Luigi Grippa

SINOSSI

I protagonisti, tre donne e quattro uomini, altro non sono che il cliché di ogni uomo e di ogni donna rimasti incastrati in una quotidianità senza via d'uscita.

Da una mancanza prende vita una giostra regolare che va alla stessa velocità giorno dopo giorno.

Un girotondo, personale ed intimo, che lega un personaggio all’altro, ma che ad ogni passaggio ne stravolge il bisogno iniziale.

Il cambiamento porta inevitabilmente ad una nuova domanda da porsi e ad un nuovo incontro in un frenetico girotondo di personaggi in cerca di una speranza!

Ma la speranza sarà sufficiente per ambire alla libertà?

Una pièce di parola e movimento, di assonanze e dissonanze fisiche e verbali nell'atto di andare e venire, insieme o da soli, fuori e dentro dal girotondo.

NOTE DI REGIA

L'interesse viene dalla parola. La parola viene dai pensieri. I pensieri vengono dalla mente. La mente viene dall'esperienza. L'esperienza viene dalle azioni. Le azioni vengono dall'interesse.

E tutto ricomincia.

I personaggi di questa dinamica e ambigua pièce vivono nella speranza di modificare un reiterato girotondo che porta all'espletarsi di dinamiche relazionali identiche tra loro.

L'azione avviene all'interno dello stesso luogo: una stanza chiusa dove clienti e prostitute hanno uno scambio umano e sociale e cambiano contemporaneamente i piani di realtà sessuale ed emotiva. Ma prostituta e cliente sono una condizione innata o un'alternativa? E l'amore?

Il Girotondo

Di Arthur Schnitzler

15-16 novembre ore 20:45

Regia Umberto Bianchi

Con Maverick Morello, Fabrizia Sorrentino, Carmine Cacciola, Michelle Rizzo, Kevin Di Sole, Francesca Demarchi, Luigi Grippa

Assistente alla regia Prisca D'Andrea e Jessica Tavanti



Abarico Teatro

Via dei Sabelli 116 - Roma

15-16 novembre ore 20:45

Info e prenotazioni

info@abarico.it

tel. 06 9893 2488

www.facebook.com/abaricoteatro/