Il modo più bello per scoprire un territorio è immergersi nei suoi profumi, farsi travolgere dai suoi sapori, toccare con mano le sue produzioni artigianali. Francesco Ippolito, classe 82, di Petralia Sottana, ha iniziato a settembre 2019 un percorso che muove da questo principio e che oggi è diventato il suo lavoro. Tutto è cominciato con un tour in cui ha portato in giro per le Madonie degli amici provenienti dagli Stati Uniti, facendo scoprire loro la parte più autentica del territorio, attraverso esperienze immersive e totalizzanti in un entroterra siculo che si è rivelato ai loro occhi tutt’altro che ostile e arido. Caratteristica fondamentale del viaggio è stata l’interazione con i madoniti, artigiani di professione ma anche famiglie, al fine di trasformare una semplice vacanza in un momento di arricchimento umano ed esperienziale, durante il quale gli ospiti sono stati invitati a sporcarsi le mani, ad assaggiare, a sperimentare: dal laboratorio di ceramica all’incontro con le ricamatrici, dalla mungitura alla preparazione del formaggio, dalla lavorazione della crema di ricotta al rito dell’impasto del pane, dalla creazione dei panari alla realizzazione della salsa di pomodoro, nessuno è andato via senza imparare qualcosa di nuovo.

Da lì l’idea che oggi è realtà: quella di proporre ai visitatori, ai viaggiatori, come ama chiamarli Francesco, un itinerario alla scoperta di comunità resilienti che cambierà irrimediabilmente il classico modo di pensare al centro Sicilia. Dopo una intensa formazione nel campo turistico, Francesco Ippolito ha deciso di convogliare la sua innata capacità di connettersi con le persone e di creare collaborazioni virtuose tra di esse nel suo lavoro: oggi crea esperienze su misura per diversi tipi di visitatori, coinvolgendo imprenditori e artigiani locali, antropologi, famiglie, appassionati di arti e mestieri del passato, ma anche altri giovani professionisti nel campo della comunicazione e del marketing. Il risultato è una fitta rete di relazioni che arricchisce l’offerta turistica e permette al visitatore di vivere esperienze dense di significato.

Madonie Travel Service è un tour operator e destination management company che ha tutta l’intenzione di far conoscere il territorio madonita come una destinazione da scoprire a tutto tondo. Per l’autunno sta già proponendo diverse attività, escursioni e pacchetti, consultabili sul sito www.madonietravelservice.it e sui canali social dell’azienda.