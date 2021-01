È morto a 91 anni Cesare Maestri, alpinista, grande scalatore, pioniere del 'sesto grado', soprannominato 'il ragno delle Dolomiti'.

Con un post su Facebook, il figlio Gian ha reso nota la scomparsa, a 91 anni, di Cesare Maestri, alpinista, grande scalatore, pioniere del "sesto grado", soprannominato 'il ragno delle Dolomiti'.

Le sue prime imprese risalgono al 1951, quando salì in solitaria la via Detassis-Giordani al Croz dell'Altissimo, e per primo effettuò la discesa in solitaria dalla Paganella. Nel 1952 diventa guida alpina. Da allora si susseguirono numerose imprese, principalmente sulle Dolomiti. Nel 1959 partecipò, con Toni Egger e Cesarino Fava, ad una spedizione al Cerro Torre, sulle Ande tra Argentina e Cile.

Cesare Maestri ha vissuto a Madonna di Campiglio con la moglie Fernanda, lavorando come guida alpina e maestro di sci e gestendo il negozio "La bottega di Cesare Maestri". Ha collaborato come giornalista con numerose testate e ha esercitato con successo l'attività di scrittore, pubblicando numerosi libri autobiografici. Nel corso della sua carriera ha effettuato circa 3500 salite, delle quali circa un terzo sono state effettuate in solitaria. Si è sempre battuto per il rispetto dell'ambiente e per la realizzazione di un turismo in grado di creare e assicurare posti di lavoro, pur contenendo i costi ecologici e la speculazione. Si è interessato in particolare dell'educazione alpina ed ambientale dei più giovani. (fonte: Wikipedia)