BASTA MINACCIARE I COMMERCIANTI, ARTIGIANI, IMPRENDITORI, PROFESSIONISTI:

Commercianti, Artigiani, Imprenditori, Liberi Professionisti, in due parole le Partita Iva , OVVERO la linfa dell'economia Nazionale, chiedono serietà a questo GOVERNO, chiedono che si smetta una volta e per tutte questa guerra fatta di minacce verso i cittadini e le attività produttive.

I Cittadini sono spaventati, terrorizzati, evitano di uscire di casa, di entrare nei negozi, anche comprare un caffè, una pizza, un cesto di frutta, un kg di pasta sta diventando un'impresa.

E il Governo che dovrebbe rassicurare i cittadini e spingere il flusso economico immettendo liquidità nel circuito nazionale, decreta ogni giorno restrizioni per lo più incomprensibili . Minaccia chiusure, controlli, multe salatissime, e usa le forze dell'ordine come deterrente psicologico contro la popolazione.

CHIEDIAMO FATTI , CHIEDIAMO AIUTO A COMBATTERE IL COVID-19 , CHIEDIAMO ATTENZIONE PER I MALATI e SOSTEGNO PER CHI E' IN DIFFICOLTA', CHIEDIAMO UNA RIPRESA RAPIDA DI TUTTE LE ATTIVITA'. CHIEDIAMO UN GOVERNO CHE LAVORI PER IL POPOLO, NON PER LE POLTRONE.