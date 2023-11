Il Notebook Asus VivoBook 17 è un computer portatile ideale per il lavoro e lo studio. Ha un processore Intel Core i5-1335U di undicesima generazione, capace di offrire prestazioni elevate e un basso consumo energetico. La memoria RAM è di 16 GB, sufficiente per gestire diverse applicazioni contemporaneamente. Il display è da 17,3 pollici, con una risoluzione Full HD e una tecnologia antiriflesso che garantisce una buona visibilità in ogni condizione di luce.

Il notebook dispone inoltre di una webcam integrata, di una tastiera retroilluminata, di un lettore di impronte digitali e di diverse porte di connessione, tra cui una USB-C e una HDMI. Il peso è di 2,3 kg e la batteria ha un'autonomia di circa 6 ore.