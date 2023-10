Giuseppina Di Bartolo ci parla della sua nuova collezione nata con Giaele De Dona'.



Com’è nata la tua collaborazione con Sofia Giale De Donà?

“La collaborazione con la miliardaria, modella, influencer Sofia Giaele De Donà è nata al Grande Fratello VIP dell'edizione scorsa, tramite un curriculum mandato quasi casualmente. L'ho vestita per tutto il suo lungo percorso all'interno della casa. Una volta uscita dalla casa più spiata d'Italia, si è messa personalmente in contatto con me per ringraziarmi e congratularsi per tutti i suoi successi ottenuti grazie alle mie creazioni. Una volta scambiati i contatti personali, mi ha proposto una collaborazione più concreta, ovvero una Luxury Collection ispirata al suo abito preferito indossato all'interno della casa, ovviamente firmato Giuseppina Di Bartolo haute couture”.

A che cosa si ispira la collezione?

“Il filo conduttore della collezione sono le ali, in macramé, dipinte, ricamate, chiare, scure. Le ali simbolo di libertà, simbolo di un essere in volo, simbolo di sogni da realizzare, simbolo di leggerezza e potenza celeste. Ecco com'è nata la collezione "Angels", che è in vendita dal 23 settembre sul sito del brand SGDD. La collezione è stata lanciata online durante la Settimana della Moda, durante la Fashion Week di Milano appunto. La miliardaria ex gieffina ha voluto mantenere la mia firma; infatti, dentro ogni singolo capo ci sarà la mia etichetta. Giuseppina Di Bartolo haute couture per Sofia Giaele De Donà. La capsule vede protagonisti volumi diversi nelle linee e molte trasparenze: gonne, body, pantaloni, abiti. Sono tutti pezzi unici, preziosi, interamente fatti a mano e intercambiabili. Questa ultima caratteristica è da sottolineare perché dà un quid in più a tutte le creazioni e a tutti i completi della collezione”.

Che tessuti hai utilizzato?

“Tessuti leggeri e luminosi per esprimere a pieno il concept sul quale si basa la collezione. Giaele in più occasioni, come il Red carpet di Venezia e la copertina di Dress Code Magazine, ha dato un flash di quello che sarà la collezione. In molte occasioni, in ogni caso, richiede i miei abiti… che sia per feste, cene di Gala o incontri importanti. Insomma, preferisce il mio stile e il mio modo di fare moda, di creare. Ama l'eleganza, la classe e la bellezza unitamente all'unicità e al glamour moderno; infatti, il mio motto è ìPerché classe e bellezza si possono anche indossare’ ed incarna perfettamente il suo modo di vedere la Moda”.

Quali sono state le tappe principali della tua carriera?

“Sul curriculum ho sicuramente diverse esperienze, alcune più importanti di altre ma ciò che sto concretizzando con Giaele mi sta dando veramente tanta soddisfazione. Ho avuto modo di sfilare in Italia e all'Estero e ho vinto molti premi, ma sento che con questa collezione si volerà alto. Per rispondere a qualche curioso, gli abiti indossati da Giaele e che portano la mia firma mi vengono sempre restituiti, non le sono regalati e sono disponibili in vendita. In più è una collaborazione che non prevede pagamenti tra le parti ma l'unione delle nostre forze per poter piazzare gli abiti creati insieme. Come scopo questa collaborazione non vuole solo un riscontro economico nella vendita di ogni singolo capo, ma prevede un investimento per il futuro”.