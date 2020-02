Anche se non è ben chiaro se in Cina l'epidemia di coronavirus sia sotto controllo e se possa "esplodere" con la stessa violenza anche in altri continenti, perlomeno adesso sappiamo come chiamarla!

L'Organizzazione mondiale della sanità, infatti, ha reso noto che il nome ufficiale della malattia causata dal nuovo coronavirus è Covid-2019.

Lo ha detto ai giornalisti a Ginevra il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus:

"Abbiamo dovuto trovare un nome che non facesse riferimento ad una posizione geografica, un animale, un individuo o ad un gruppo di persone, e che fosse anche facilmente pronunciabile oltre che correlato alla malattia.Avere un nome è importante, perché ci fornisce uno standard da utilizzare per eventuali futuri focolai di coronavirus.Il nuovo nome deriva dalle parole corona, virus e deasease (malattia), con il 2019 che rappresenta l'anno in cui è stato individuato (la possibile epidemia è stata segnalata per la prima volta all'OMS il 31 dicembre)".

Le persone contagiate in Cina sono 42.694, mentre il numero delle vittime è di 1.016, con 103 che lunedì sono decedute nella sola provincia di Hubei, stabilendo un "record" giornaliero.

Come dato positivo il numero di nuove infezioni a livello nazionale, che è diminuito di quasi il 20% rispetto al giorno precedente, passando da 3.062 a 2.478.

In Italia non sono stati registrati nuovi casi e dallo Spallanzani fanno sapere che le condizioni dei due cinesi sono in lieve miglioramento, mentre quelle dell'unico italiano ricoverato non destano preoccupazione.