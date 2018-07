1 agosto, Nina Kraviz a Il Grido! c/o Gallipoli Resort daytime event

Dopo il dj set scatenato dello scorso agosto, Nina Kraviz dj icona e simbolo della scena elettronica mondiale, torna a fare ballare il Salento. Lo fa in un evento organizzato come scorso anno da Musicaeparole. La data è l'1 agosto 2018, la location il Gallipoli Resort, per un party che inizia alle 17 e finisce alle 2, ovvero un evento 'daytime' pensato per chi vuol ballare già all'ora dell'aperitivo ed essere in forma perfetta al mattino dopo, per poter tornare in spiaggia. E' uno dei dj set più attesi del festival Il Grido! ed in console, sul palco, Nina Kraviz si esibisce tra gli altri con Skizzo.

Sulla sua pagina Facebook con grande ironia, Nina Kraviz scrive "famous Russian dentist", perché i suoi studi sono stati quelli… è infatti una delle più importanti artiste della scena elettronica mondiale. Siberiana, producer, cantante, song - writer e dj, è anche una appassionata collezionista e ricercatrice di dischi e il suo gusto nella musica elettronica più particolare le ha fatto creare трип (Trip), la sua casa discografica. Nel 2015 è stata scelta come label dell'anno dall'autorevole MixMag, dopo il grande successo della sua cover di 'I Wanna Go Bang'. Nel 2016 ha iniziato una residenza mensile su BBC Radio1 e ha finito l'anno con un superbo mix per la celeberrima serie di compilation legate al Fabric di Londra.



L'offerta artistica di Musicaeparole anche per l'estate 2018 è decisamente variegata. I 250 eventi in programma spaziano attraverso i diversi gusti musicali e le diverse età. Chi ama la musica elettronica potrà scatenarsi con top dj internazionali come Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Marco Carola, Solomun, Joseph Capriati, Martinez Brothers, Ricardo Villalobos, Loco Dice, Jamie Jones, party come El Row... Non mancano neppure dj set di Bob Sinclar, il Re del Salento, e quelli di altre ver star come Steve Angello, Nicky Romero, Gianluca Vacchi, Deejay Time, Gabry Ponte, DJ Antoine, Tujamo, Ofenbach e tanti altri. Anche per quello che riguarda i concerti e gli eventi live, le proposte sono eccellenti: BigMama, Willy William, J-AX, Gue Pequeno, Sfera Ebbasta, Pio e Amedeo, Gemitaiz, Shade, Baby K, Nitro, Malgioglio, Madman, Sick Luke e Achille Lauro e tanti altri faranno ballare il pubblico di Musicaeparole.

Tra i tanti locali coinvolti dagli eventi Musicaeparole, non possiamo non citare almeno la Praja di Gallipoli, una struttura unica in Italia, aperta 7 notti su 7 ed il Cave, anch'esso a Gallipoli. E' uno spazio perfetto per vivere grandi eventi. Lo storico Guendalina a Santa Cesarea Terme è conosciuto in tutta Europa, mentre alla vicina Pyrex Arena a Ferragosto prende vita un festival internazionale. L'altrettanto noto Clorophilla è invece situato a Castellaneta (Tarano): da vent'anni anni è un'icona internazionale del clubbing. Tra gli spazi Musicaeaparole c'è anche l'Albatros, un punto di ritrovo per un pubblico selezionato che propone eventi live e dj-set, mentre lo Yachting Club, a Taranto, è un celebre lido - discoteca dedicato a chi ama l'eleganza. Propone una eventi molto diversi tra loro, tutti dedicati a chi vuol divertirsi con stile.

