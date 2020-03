In un post sul blog ufficiale di Twitter, Vijaia Gadde e Matt Derella hanno informato gli utenti che sono soliti cinguettare e condividere i loro contenuti su quella piattaforma, che d'ora in avanti saranno sempre più stringenti le regole relative a notizie sul coronavirus, tanto che i tweet ritenuti potenzialmente dannosi per il contagio saranno eliminati dalla piattaforma.

Ad essere cancellati saranno principalmente i post che vadano contro le raccomandazioni delle autorità sanitarie, incentivando così comportamenti rischiosi che potrebbero favorire la diffusione del contagio.

Alcuni esempi di post che potranno essere cancellati:

- i tweet in cui si afferma che la distanza di sicurezza è inutile,

- quelli che descrivono misure protettive e trattamenti inefficaci, come consigliare l’aromaterapia per tener lontana la Covid-19, o pericolosi, come suggerire di bere candeggina,

- quelli che negano fatti scientifici accertati sulla trasmissione del virus o che propongono teorie complottiste...

L'inizio da parte di Twitter di questa "battaglia" contro le fake news che hanno per tema il coronavirus era iniziata il 4 marzo...