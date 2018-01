KuMusic Radio Show: il successo continua anche nel 2018

Tra un party e l'altro, anche nel 2018, continua il successo di KuMusic Radio Show. La colonna sonora adatta per un inverno 2018 dal groove vincente, potrebbe essere il KuMusic Radio Show, disponibile online su Mixcloud e in fm in tutta Italia su diverse emittenti… e non solo. Infatti gli ascoltatori del programma diffuso in addirittura 25 paesi, a livello mondiale ammontano a ben 5 milioni. Il programma è realizzato dall'agenzia italiana Kumusic e fa ascoltare e ballare la musica di dj italiani come Federico Scavo e quella di superstar mondiali come Gregor Salto, Sick Individuals. Voce e music selector è MC Fago, mentre il resident dj è Glazersound.

Tra i dj guest ospitati più recentemente all'interno del programma ci sono Mahmut Orhan e Chris Geka e pure il mito americano Robbie Rivera. Ad esempio il dj guest dell'episodio 192 è l'italiano Nello Simioli, uno dei dj producer più stimati dai colleghi per la qualità delle sue selezioni e delle sue produzioni, mentre quello del 197 è Kill The Buzz. L'episodio 207, quello di fine 2017 ed inizio 2018, mette al mixer i 'resident' del programma ovvero MC Fago (voice e selector) e Glazersound (resident dj).

Mixcloud: http://bit.ly/Km_Radio207

iTunes: http://bit.ly/KumusicRadio

https://www.facebook.com/kumusic.radioshow/