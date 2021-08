Dal 27 al 30 agosto 2021 torna a Carmagnola (TO) Il Foro Festival che arriva alla sua terza adizione. L'evento, promosso da Kontakt Agency, mette sul palco due dei protagonisti della scena pop italiana e propone anche due serate che propongono emozioni, musica e show per tutta la famiglia.

Il 27 agosto 2021 Il Foro Festival si apre con uno scatenato "Belle Époque Show", ovvero una una cena animata / dinner show con spettacoli di burlesque, live piano e dj set.

Il 28 agosto è la volta della celeberrima Giusy Ferreri. L'artista, che sul palco e in studio di registrazione ha una presenza scenica ed una voce che non possono lasciare indifferenti, interpreterà le sue tante hit, tra cui "Non ti scordar mai di me", "Novembre", "Il Mare Immenso", "Ti Porto A Cena Con Me", "Roma-Bangkok" e "Partiti Adesso". Non mancherà senz'altro in scaletta il suo nuovo successo "Shimmy Shimmy", che Giusy Ferreri ha interpretato per Takagi & Ketra.

Il 29 agosto è la volta di Sagi Rei, fenomeno del pop di qualità che ha saputo rileggere in chiave acustica alcuni tra i più noti successi dance degli anni Novanta. A Il Foro Festival interpreterà anche brani suo ultimo album, "Original Songs", scritto con la moglie Helena. Il concerto di Sagi Rei sarà aperto da un dj set d'eccezione, quello di Badvice Dj, artista veneziano in forte crescita internazionale. Con lui in console anche Gino Latino e Tuttafuffa Dj Crew.

Il 30 agosto 2021 Il Foro Festival si chiude con The Kolors, che arrivano a Carmagnola con il "Cabriolet Panorama Tour". Resident band dello storico locale milanese Le Scimmie, vincitori del celeberrimo programma tv Amici, sono tra le poche vere popstar italiane. Tra i loro grandi successi, ecco "Pensare male", "Los Angeles", "Non è vero" e "Mal di gola".

Il Foro Festival nasce nel 2018 grazie alla Consulta Giovanile Carmagnolese. Il festival fa parte del calendario della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, la cui 72esima edizione prende vita dal 27 agosto al 5 settembre.

Il Foro Festival , dal 27 al 30 agosto 2021

Area spettacoli "Il Foro" Piazza Italia angolo via Gobetti, Carmagnola (TO)

info 0119724236 (Ufficio Giovani del Comune di Carmagnola)

https://www.facebook.com/ilforofestivalcarmagnola

https://www.instagram.com/ilforofestival/

27 agosto h. 20:00 – Belle Époque Show

Ingresso con cena € 30,00 – prenotazioni ai numeri 342 804 4609 e 331 335 5931

28 agosto h. 21:45 – Giusy Ferreri in concerto

Ingresso € 20,00 – biglietti su www.ticketone.it/event/giusy-ferreri-piazza-italia-13916714

29 agosto h. 21:30 – Sagi Rei in concerto. Opening act Badvice Dj + Gino Latino + Tuttafuffa Dj Crew

Ingresso € 10,00 + diritti di prevendita – Info point e prevendite whatsapp 3277636452

30 agosto h. 21:45 – The Kolors in concerto

Ingresso € 15,00 – biglietti su https://www.ticketone.it/event/the-kolors-piazza-italia-13916716