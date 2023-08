Il nuovo singolo dell’artista sui principali stores digitali e nelle radio

Esce “Inesplorata”, il nuovo singolo dell’eclettico artista Emdi, sui principali stores digitali e dal 4 agosto nelle radio in promozione nazionale. “Inesplorata” è un brano che parla di una storia d'amore che affronta tutte le sfaccettature di una relazione, positive e negative che siano. Nella prima strofa l'autore affronta: i dubbi (Vorrei sapere di che parli/A cosa pensi), la passione (Quanto mi piaci/il mio cuore brucia), la complicità e l'avventura (Tornare a casa quando fa tardi) e il valore del silenzio (Restare zitti che il mondo tace/E resterà sveglio solo per noi).

Per quanto riguarda il bridge e il ritornello, sono rispettivamente caratterizzati dalla mancanza del partner, senza il quale non si riesce a stare bene (Non so più dove trovare un posto felice lontano da te), dall'insicurezza che hanno entrambi e che viene colmata dall'amore che provano l'uno per l'altro (Non mi sento abbastanza/Sei la più bella ma non ti basta). L'artista vede il partner come un mondo da scoprire, una “Terra Inesplorata” piena di luoghi unici e posti in cui star bene, ma anche piena di posti in cui hai paura di perderti.

Nella seconda strofa del brano vengono espresse in breve le parti più comuni ed anche le meno considerate di una relazione: il diverbio e il litigio che porta ad allontanarsi fino a non sentirsi più (Passare la notte a litigare/Per poi sparire dal giorno dopo/Passare mesi senza parlare). E il ritrovarsi, il riuscire a trovare un punto d'incontro per superare un ostacolo, saper fare breccia dentro un muro, o appunto, scatenare un terremoto nella “Terra Inesplorata” (Non fare finta che sia tutto uguale, tanto sai già che un modo lo trovo/Scatenerò un'altra onda d'urto, siamo l'epicentro di un terremoto) che conclude il brano con un lieto fine.

Scritta e cantata da Emdi, la parte strumentale invece è co-prodotta da InBloom e McX, con un sound prettamente accostato all'indie rock, il pop e l'alternative, che insieme al mood dell'artista formano una ballad romantica e moderna in cui immergersi con un tuffo che va dal primo fino all'ultimo secondo della canzone.

Storia dell’artista

Matteo Di Martino, in arte Emdi, nasce a Teramo nel 1999, ed è proprio nella provincia abruzzese che inizia il suo percorso artistico con il suo brano d'esordio "Inesplorata". Emdi è un artista indipendente che usa la musica come mezzo di comunicazione per esternare i suoi sentimenti e la sua visione del mondo, senza nascondere i suoi lati più fragili e mettendone in mostra i suoi punti di forza. Emdi registra i suoi brani presso uno studio di registrazione che ha creato insieme al suo producer LyoaTT ed insieme ad un altro artista, Le Colline, con i quali ha anche formato un collettivo chiamato "Campioni". Lavora in cantiere come manovale, un lavoro grazie al quale può permettersi di coprire i costi di produzione, distribuzione e promozione di ogni singolo brano. Attualmente Emdi sta rilasciando canzoni con frequenza mensile: il 2 giugno pubblica "Inesplorata", il 14 luglio pubblica "Tristemente" e il 22 agosto pubblicherà "Corde Vocali" e sta lavorando alla release di un suo Mixtape che verrà rilasciato a settembre interamente prodotto e curato da LyoaTT (Producer).

