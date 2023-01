Sabato 14 gennaio '23 al Caballo Loco - Seriate (BG) c'è un concerto da non perdere per chi ama il rock. Sul palco va la BMB Bon Jovi Tribute Band (nella foto), specializzata nel riproporre live il repertorio di una delle rock babd più amate degli anni '80 e non solo...



Dal 2004, la BMB porta la musica dei Bon Jovi in Italia ed all'estero con ormai più di 500 date all'attivo! Lo show, molto energico e coinvolgente, punta a ricreare l'energia che sprigionava la band del New Jersey nel suo periodo d'oro e ripropone tutte le hit storiche nella loro veste originale, che ritrovano il loro splendore grazie al carisma di Alessandro Stucchi alla voce ed all'energia della band! Non mancano ovviamente le chicche per i fan più esigenti e trovano spazio anche alcuni momenti di personalizzazione, mai fine a se stessa, per dare al pubblico un assaggio della nostra variegata personalità musicale. Lo show viene presentato inoltre in un formato acustico (voce, pianoforte, chitarra) molto personale per i locali più piccoli e le situazione più intime.



Dedicato agli appassionati d live music, serate con dj set e di musica latino americana, Caballo Loco è situato a Seriate (Bergamo) in via Buonarroti 38. E prima di ballare o ascoltare tanta musica, chi ne ha voglia, spesso ha la possibilità di cenare al Caballo Loco, gustando la sua ottima pizza. Caballo Loco è un circolo privato associato Entes.



Caballo Loco

via Buonarroti 38 Seriate (Bergamo)

Info: 338 300 0769

https://www.facebook.com/CaballoLocoClub

https://www.instagram.com/_caballo.loco_/