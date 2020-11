La storia dell’arte insegna quanto il velluto sia stato apprezzato dalla classe nobile. A testimonianza di ciò numerosi dipinti e opere, come gli affreschi del Ghirlandaio o quelli del Palazzo di Schifanoia a Ferrara. Ritratti raffiguranti dame e cavalieri dimostrano quanto fosse ampio l’utilizzo del velluto e, grazie ai quadri di artisti del calibro di Antonello da Messina e del Bronzino, è possibile risalire alla raffinatezza degli abiti. Da qualche anno, ma soprattutto da questa stagione invernale, il velluto è tornato prepotentemente sulle passerelle e per le strade. Sembra quasi che le grandi città siano popolate da donne d’altri tempi ancorate al gusto di epoche lontane, talvolta estrose, talvolta misurate da un innato stile contemporaneo.

Fabiana Gabellini immagina, con la sua consueta sensibilità artistica, una principessa senza tempo, ricca di charme e nobili sentimenti. Magiche creazioni che vestono donne giovani e meno giovani, con un denominatore comune di eleganza assoluta, tra forme preziose, pregiato velluto di seta e lo stile inimitabile di un capo artigianale “su misura” che scolpisce il fascino femminile in maniera lussuosa e armoniosa, celebrandone l’essenza più pura. La location scelta per presentare la collezione è il Castello di Gradara, una fortezza medioevale nota per il mito storico-letterario di Paolo e Francesca il cui dramma d'amore è rievocato da Dante nel V canto dell'Inferno.

Nella collezione, tradizione e tendenza, classico ed estroso si uniscono con inconfondibile maestria attraverso looks d’autore che non conoscono mode fuggenti e stili passeggeri. È l’arte creativa del made in Italy più profondo quella di Fabiana Gabellini che propone tailleur, abiti, jumpsuit , in velluto, abbinati a biker jackets in eco pelle e svariati modelli di eco pelliccia: da quella lunga al gilet, sino a quella maculata. Una sostenibile ed ecologica leggerezza, soffice e calda come un abbraccio nel quale perdersi, un mood originale ed estroverso che ben si adatta a tutte le donne, un lusso accessibile che Fabiana Gabellini, nel suo Atelier a Cattolica, sogna e crea con la passione ed il sentimento di chi ha sempre concepito la moda come forma d’arte, con tutta la sua grazia e bellezza.

Suggestioni, ricordi e ispirazioni che si rincorrono e si alternano, che si adattano alla mutevolezza dei tempi e delle tendenze, dando vita a creazioni che parlano un linguaggio moderno intriso della ricca essenza dell’alta sartoria e che, opportunamente indossate, possono essere la chiave per un’elegante scelta di stile.



Atelier Fabiana Gabellini Madetomeasure

Via Matteotti n. 26 – 47841 Cattolica (RN), Italy

Tel. + 39 347 9529434

www.fabianagabellini.com

Ph. ©Roberto Vanucci, Model Giulia Mazzocchi, Location Castello di Gradara