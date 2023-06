Un altro party infuocato prende vita al Bolgia di Bergamo sabato 8 luglio 2023. After Hours - L'Alba del Bolgia, va avanti fino alle 8 del mattino, ovviamente con il ritmo giusto.

A far scatenare il giardino estivo del top club sull'A4 arriva la top dj producer olandese Chelina Manuhutu. Con lei anche l'inglese Kayley Harriet.



Con oltre 350mila fan su Instagram, Chelina Manuhutu è istinto, bravura, fascino. Al mixer come in studio, la sua tech house è ipnotica, futuristica, potente. Nel 2011, dopo anni di carriera come modella, arriva la musica. Pacha Ibiza e Blue Marlin arrivano presto, essendo di base a Ibiza. Poi arrivano i top festival come l'Ultra, ed altri party importanti come elrow. Forte ed esotica, piena di talento, pubblica spesso con Sola, l'etichetta dei Solardo. Soprattutto, un'etichetta ormai di culto come Drumcode ha scelto il suo potente singolo "Amsterdam Rave", incluso nella compilation primaverile "Elevate". Hafen 49 è il nome del club che, dopo la tappa al Bolgia, la attende il 16 luglio, al fianco di Fisher.



E che dire dell'inglese Kayley Harriet? Anche lei, ormai, gira l'Europa in console, con una predilezione per il tempio inglese Ministry Of Sound. Anche lei bellissima e di gran talento, è attivissima su TikTok, dove pubblica spesso i video delle sue serate e dei suoi set. E' specializzata in re-edit in chiave house e tech house di grandi successi del passato e del presente, che trasforma in autentiche mine da dancefloor. Chiudono il cerchio, nella Garden Room, Andrea Abbate e Luigi Sestan. L'evento è organizzato in collaborazione con Momento Lab.



Si balla anche nella Lab Room, con i suoni sempre all'avanguardia dei dj che si esibiscono ogni settimana al Bolgia. Il locale apre alle 23.30 e si balla fino alle 8 del mattino.



Il party che vede protagoniste Chelina Manuhutu e Kayley Harriet al Bolgia di Bergamo sabato 8 luglio 2023 è solo l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Tita Lau, Luca Agnelli, Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui I HATE MODELS, 999999999 e KLANGKUENSTLER e il trio Franchino, 00Zicky e Jo Gala.

8/7 Chelina Manuhutu x After Hours @ Bolgia Summer Garden - Bergamo

https://www.bolgia.it/chelinamanuhutu/

Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine