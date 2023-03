Annunciata oggi, ma era gia da tempo che la notizia circolava, la nascita di una nuova compagnia di bandiera per l'Arabia Saudita che si chiamerà Riyadh Air dal nome della capitale dello Stato.

Non sono stati forniti molti altri dati e il progetto sembra essere ancora allo stato iniziale, come pure non si capisce cosa accadrà a Saudia l'attuale compagna aerea del Paese.