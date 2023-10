A un anno dal primo video, il 25 ottobre 2022, nasceva un progetto carico di passione, gioia e voglia di condividere la bellezza del trascorso classico partenopeo.

Giancarlo Cattaneo e Anna Maria Bozza, entrambi napoletani, sposano la divulgazione tramite i social, della canzone classica napoletana tra il narrato ed il cantato attraverso “casaeputeca”, un videoformat presente con appuntamento settimanale sui vari canali che il mondo tecnologico muove.

Giancarlo, noto speaker radiofonico di fama nazionale vive a Milano, Anna Maria Bozza, cantante, autrice, insegnante di canto vive a Napoli; i video vengono registrati tra dimore personali e studi, massima è l’attenzione da parte di entrambi di sottolineare le parole dei testi, le melodie lasciate originali e suonate, interpretate dal chitarrista Silvestro Russo. Gli accordi, pervadono l’aria di quel tempo attraverso il suono di chitarra del Maestro Russo che abbraccia la performance dei due artisti. Ogni video, lascia non solo il brano e ogni sua espressione, ma cerca di lasciare pillole informative e sui brani stessi, e sugli autori, luoghi, usi e costumi.

L’esposizione, incita il linguaggio di una lingua dialettale riconosciuta al mondo come tale, universale.

Un voler fare un passo indietro, per scoprire e vivere delle vere e proprie immagini, con riflessioni concretamente attuali e che si sposano anche con l’epoca in cui viviamo.

Dopo pochi passaggi, tanti sono stati gli utenti a richiedere la messa in scena dal vivo, affidando quindi lo spettacolo dal vivo a Bruno Garofalo, regista, scenografo... nome d’impronta nel panorama artistico italiano.

I tempi, seppur più lunghi per quanto concerne il live sono voluti sia per maturità del progetto stesso, sia per la continuità dell’utenza e il rispetto verso questi ultimi per collaudare quella visceralità, quella passionalità, così come quella delicatezza, la nostalgia. Bisogna ben pensare per far immergere al meglio lo spettatore a 360° e lasciargli un "cadeaux umano" tale da sentirlo completamente proprio in ogni sua sfaccettatura.

Il web è un’arma a doppio taglio.. ma la costanza di voler “studiare” queste perle della canzone classica napoletana non vuole abbandonare il viaggio verso mondi a noi ancora sconosciuti ed improntati da anni ed anni nella storia non solo musicale.

Addetto stampa Laura Bufano, giornalista d'impronta linguistica ed emozionale, attiva a 360° sul format casaeputeca.



Un breve sunto di alcuni frammenti di un anno insieme:

https://youtu.be/JszpWVeeMK8?si=xtdEUFl3cJTve6Z7

Info social:

https://youtube.com/@casaeputeca

https://www.instagram.com/casa.eputeca/

https://www.facebook.com/Casaeputeca