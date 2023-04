Un piano strategico per la gestione degli orsi e di tutti gli animali selvatici: è una delle novità emerse dal tavolo di confronto tecnico sulla gestione degli orsi in Trentino, che si è svolto questa mattina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nell’audizione odierna sono state coinvolte le associazioni di protezione animale. La task force del MASE, in accordo con le indicazioni fornite dalle associazioni, si è resa disponibile allo studio di un piano strategico per la gestione dei plantigradi, e in generale per la convivenza con gli animali selvatici, da definire sulla base delle necessarie valutazioni scientifiche. Le associazioni si sono impegnate a far pervenire in breve tempo i contributi tecnici che saranno presi in considerazione nell’elaborazione della strategia.Il confronto con le associazioni, voluto dal Ministro Pichetto e dal Sottosegretario Barbaro, sarà il metodo che il MASE adotterà per le tematiche della biodiversità e più in generale ambientali.

Questa è la nota pubblicata dal Mase a commento della riunione avvenuta il 26 aprile. Una riunione commentata positivamente dalle associazioni animaliste che hanno confermato l'invio delle proprie osservazioni e analisi che, per l'Oipa, saranno redatte anche sulla base delle informazioni e delle proposte dei propri delegati trentini.

Assente ingiustificato, il presidente della PAT, Maurizio Fugatti, che malignamente l'Enpa lo ha dato impegnato a studiare la proposta di legge presentata questa mattina dalla giunta provinciale che prevede l'apertura della caccia all'orso e ai lupi in Trentino... a ulteriore conferma di come la sua amministrazione abbia gestito il Pacobace nel corso degli anni.

Unna gestione che però, secondo una testata locale, la Procura della Corte dei Conti avrebbe messo sotto osservazione avviando al riguardo un'inchiesta.







Crediti immagine: MASE