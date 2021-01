Sembra quasi che uno voglia mettergli la prua contro per dargli addosso ma, purtroppo, non passa giorno che il senatore di Scandicci non si esibisca con modi e parole che fanno raggelare.

Ieri, ad esempio, iniziate al Quirinale le consultazioni dei gruppi politici per risolvere la crisi di governo, ogni delegazione al termine degli incontri ha rilasciato una breve dichiarazione in sala stampa sintetizzando quanto espresso al Capo dello Stato e manifestando fiducia nella saggezza del Presidente Mattarella.

Il signor Renzi… invece no!

Ha discettato con un comizio sconclusionato per raccontare le sue contraddittorie falsità sulla crisi di governo.

Ad esempio, alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se il MES fosse per lui sempre una “conditio sine qua non” per il governo, Renzi ha affermato che non lo era mai stato.

Incredibile ma vero!

Ma come? La ex ministra Bellanova, fedele ed ubbidiente renziana, nell’ultimo Consiglio dei ministri al quale ha partecipato aveva dichiarato:

“… non voto il Recovery Plan perché non è previsto l’accesso ai fondi del MES” (Sic!!!)

Ora, come me, credo molti italiani sarebbero curiosi di capire: ma Italia Viva ha provocato questa crisi di governo, le dimissioni di due ministre ed un sottosegretario, in ragione del fatto che non fosse previsto l’accesso a quei fondi MES che oggi il signor Renzi dichiara non essere una “conditio sine qua non” ?

Ma il senatore di Scandicci ha raggiunto il top di presunzione e sfrontatezza nel suggerire/consigliare al Presidente Mattarella come concludere il giro di consultazioni.

E non gli suggerisce/consiglia solo il modo, vale a dire nessun incarico a Conte ma mandato esplorativo al altra persona, ma arriva perfino ad indicare in Roberto Fico la persona cui affidare il mandato esplorativo.

È amaro ammetterlo, ma purtroppo non ci restano che le elezioni anticipate per sperare che gli elettori facciano sparire dalla scena politica con il suo 2% di consensi il signor Renzi.