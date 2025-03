Dal 14 marzo sui principali stores digitali e in promozione nazionale nelle radio

"L’amore non si giudica" è il nuovo singolo di Edea, un brano intenso e vibrante che celebra la libertà dell'amore in tutte le sue forme, senza pregiudizi né confini. La canzone, scritta da Vincenzo Incenzo (autore per Renato Zero, Lucio Dalla, Antonello Venditti e molti altri) con musiche di Stefano Cissotto e Loris Galimberti, sarà disponibile dal 14 marzo su tutti gli store digitali e in promozione nazionale nelle radio. Con un arrangiamento dance dalle sfumature vintage e contaminazioni sonore evocative, "L'amore non si giudica" trasporta l'ascoltatore in un viaggio musicale emozionale, dove passioni, malinconie e desideri si intrecciano in un caleidoscopio di colori. La voce di Edea, calda e incisiva, attraversa tutti i registri con naturalezza, dal grave che la caratterizza fino agli acuti più luminosi, restituendo l'intensità del messaggio del brano: ogni amore ha diritto di esistere, senza barriere e senza etichette!

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/12Ridw1bOfWe2CGbDpqoU0?si=QWqAI4atQ0a6MEqXLZHPZQ

Edea, nome d'arte di Antonietta Menegatti, è un'artista italo-africana con una carriera ricca di esperienze nel panorama musicale italiano e internazionale. Nata a Milano da madre maliana e padre milanese, nel 2008 vince SanremoLab insieme ad Arisa e Simona Molinari, sfiorando il palco dell'Ariston. Nel corso degli anni ha aperto i concerti di Piero Pelù, Donatella Rettore, Gatto Panceri e molti altri, collaborando con grandi nomi della musica. Dopo il trasferimento in Inghilterra nel 2019, ha ampliato il suo percorso artistico, lavorando con musicisti inglesi sviluppando e nuove sonorità. Con "L'amore non si giudica", Edea torna con un brano potente e attuale, distribuito da Ada Music Italy e Warner Music Italy, e edito da Verba Manent. Le foto promozionali dell’artista sono firmate da Pitta Zalocco. “L’amore non si giudica” è un invito a vivere l'amore senza paura, nella sua essenza più pura!

