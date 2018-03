Salvini e Di Maio ritratti di un bacio passionale: il murales

Un murales " focoso ", Salvini e Di Maio in un bacio mozzafiato. È apparso improvvisamente in via del Collegio Capranica nel Centro di Roma. Forse un presagio per la formazione del nuovo Governo, forse, chissà...

"Amor populi”, questo il titolo del disegno ed è firmato da Salvatore Benintende, in arte “tvboy”, un artista di strada 30enne originario della Sicilia che attualmente vive a Barcellona.

L’artista, dal suo account ufficiale, scrive:

" È un bacio immaginario o possibile? È un bacio di benvenuto o di addio?

Questa mattina a pochi passi dall’opera ci sono le votazioni per i membri del Senato e della Camera quindi forse lo scopriremo…”.