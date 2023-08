La tempesta tropicale Hilary, domenica, ha provocato improvvise e dannose alluvioni a est e ovest di Los Angeles dopo aver provocato danni persino maggiori in Messico, dove dal mare ha fatto il suo ingresso sul continente, causando anche una vittima.

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza per gran parte della parte meridionale dello Stato, con previsioni di allagamenti fino a 25 cm. per la caduta di pioggia pari a quella che in quelle zone desertiche si registra in un anno.

Hilary è la prima tempesta tropicale a colpire la contea di Los Angeles dal 1939 e ha provocato alluvioni con pesanti danni nell'area di San Gabriel a est della città e nelle aree costiere a nord-ovest nella contea di Ventura.

La contea di San Bernardino ha ordinato l'evacuazione per gli abitanti di alcune località, le cui strade si sono trasformate in torrenti d'acqua e fango.

A Wrightwood, a circa 110 km a nord-est di Los Angeles, la pioggia ha trascinato giù da una collina alberi e fango. Più a est, a Oak Glen, una delle cinque città della contea di San Bernardino sotto ordine di evacuazione, si registrano gravi danni a causa dell'alluvione.

Il governatore Newsom, in visita nel sud della California, ha detto che Palm Springs, località turistica nel deserto nella contea di Riverside a circa 160 km a est di Los Angeles, in un'ora ha registrato un livello record di pioggia mai visto in precedenza.

L'imprevedibilità e la velocità con cui la tempesta ha attraversato il sud della California, per cautela, ha consigliato la cancellazione di centinaia di voli negli aeroporti di San Diego, Las Vegas e Los Angeles, oltre al rinvio di eventi già programmati. Il distretto scolastico unificato di Los Angeles e il distretto scolastico unificato di San Diego, i due più grandi distretti scolastici dello stato, hanno deciso che lunedì le scuole rimarranno chiuse.

A Ocotillo, una città nel deserto a circa 150 Km ad est di San Diego, alcune frane hanno portato massi sulla Interstate 8, causando ritardi nel traffico verso l'Arizona.

Alcune aree della città di Los Angeles sono allagate, mentre la tempesta, pur perdendo forza, nelle prossime ore interesserà il Nevada.



Come se non bastasse, anche un terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito il sud della California, senza però causare danni.