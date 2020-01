In questa prova per Piedi Pesanti abbiamo in prestito una Tiguan non più giovane ma capace di dire la sua in un panorama ricco di suv e crossover.

La tedesca in questione è equipaggiata con un ronfante 1.4 TSI da circa 140cv e la sola trazione anteriore.

Scelta intelligente perché la Tiguan si dimostra parca nei consumi, comodissima nelle brevi e nelle lunghe distanze e rispettosa delle ultime leggi in fatto di Area B e norme antinquinamento.

Sicuramente questa motorizzazione non è la più scattante eppure ci sono dei pregi insospettabili dei quali vi parliamo nel video seguente. Buona visione.