Il singolo della band è incluso nell’album “Hell Or Reality”.

I Bioscrape pubblicano il nuovo lyric video sulla traccia di “War Of Illusions”, brano incluso nell'album “Hell Or Reality”. Il brano descrive la “guerra” che ormai avviene quotidianamente in rete per emergere, primeggiare e surclassare gli altri creando vere e proprie illusioni rispetto alla realtà, tutto per ingannare la massa e accaparrarsi la visibilità e il finto successo.



Storia della band

I Bioscrape sono una band alternative groove metal di Biella (IT), nata nel 2006. Il suono dei Bioscrape è una miscela di generi, dal Thash metal, al Nu metal e all'Hardcore. La voce di Scream and Growl incolla gli elementi musicali dal suono pesante ai suoni elettronici, ricordando band come Pantera, Slipknot, Fear Factory e Lamb of God. I Bioscrape nei loro live propongono concerti di forte impatto. Ogni album dei Bioscrape ha un concetto, raccontando una storia diversa in ogni lavoro in studio. I testi sono basati su concetti.



Line up:

V - Drums

Jack - Lead Vocals

Simo - Guitar



