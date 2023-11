Blockchain: Migliorare la Sicurezza con Standard di Audit più Rigorosi

Nel contesto della blockchain, assicurare una solida sicurezza è fondamentale per proteggere gli utenti dalle minacce crescenti degli attacchi informatici. Secondo Hind Kurhan, co-fondatore di Thesis Defense, la mancanza di standard di audit di sicurezza mette a repentaglio la sicurezza delle applicazioni basate su blockchain, aprendo la strada a falle e vulnerabilità sfruttate dagli attori malevoli.

Kurhan evidenzia un aumento del numero di violazioni di sicurezza fino a 75 entro ottobre 2023, rispetto alle 60 del 2022, nonostante una diminuzione dei fondi disponibili per gli attacchi. Questo evidenzia un rischio crescente per investitori istituzionali e individuali.

La soluzione proposta è quella di implementare standard di audit di sicurezza rigorosi e uniformi nell'intera sfera della blockchain. Kurhan insiste sul fatto che l'attuale mancanza di un approccio standardizzato all'audit rappresenti un pericolo per la sicurezza dei progetti blockchain e degli utenti stessi. L'audit dovrebbe comprendere diversi aspetti, tra cui il modello delle minacce del progetto, la sicurezza del design e dell'implementazione, i test e la documentazione del progetto.

Un esempio lampante di questa situazione è stato il rifiuto di Atomic Wallet di considerare le segnalazioni di vulnerabilità nel 2022, causando una perdita di $100 milioni nel 2023. Kurhan sottolinea l'importanza di un impegno pubblico da parte delle società di audit nel denunciare i progetti che ignorano le raccomandazioni sulla sicurezza.

