FRANCESCA – GIUSTINIA TARQUILIO, nata a Rivoli, in provincia di Torino , il 27 aprile del 2007.



PRIMI PASSI ARTISTICI E STUDI

All’età di quattro anni e mezzo comincia a studiare pianoforte e a 5 anni sale per la prima volta sul palcoscenico.

Inizia a studiare canto lirico a 5 anni, proseguendo poi con il canto pop e continua tutt’ora.

All’età di 13 anni inizia a studiare Musical.

Studia composizione e ha un profilo personale alla SIAE dove deposita i suoi brani nell’attesa di pubblicarli.





SAGGI STAGE E CONCORSI

Aprile 2015 e aprile 2016 frequenta un corso di Masterclass per pianoforte con la Docente Dragomira Biligova.

Ad aprile 2017 partecipa al concorso “INSIEME PER SUONARE CANTARE DANZARE” di Verbania, dove si esibisce con una canzone accompagnandosi con il pianoforte e vince la borsa di studio con un punteggio 100/100 .

Giugno 2017, passa alle audizioni del concorso musicale Tour Music Fest e ad agosto frequenta il Tour Music Camp, dedicato alla musica emergente ,più di trenta ore di lezioni, masterclass, attività artistica ed esibizioni live.

Successivamente tra il 2017 ed inizio 2018 partecipa a diversi concorsi locali e Nazionali come Cantabarrito e Talent Euro ed a Sanremo in febbraio al Contest/ Esibizione al Palafiori per il Sanremo Unlimited ed Una Voce per Sognare al Rolling Stone sempre a Sanremo.

Nel dicembre 2019 partecipa al talent “Made In Italy” a Dublino, dove vince una borsa di studio

Nel marzo 2019 passa alle Finali Nazionali Italia di Sanremo Junior con il suo inedito “Cuore di Musica”, classificandosi fra i primi 10.

Nel luglio del 2022 ha partecipato con il suo corso di Musical ad una puntata del programma televisivo “Ma che musica Bimbi” canale Primantenna con un brano tratto dal musical “Mamma Mia”, nelle vesti di Donna.

Nell’agosto del 2022 partecipa al concorso Tour Music Fest classificandosi tra i primi 35 finalisti nazionali

Nel novembre del 2022 partecipa al 2Mari Song Contest a Taranto, classificandosi terza.