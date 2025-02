Nel 2025, il settore turistico in Italia sta vivendo una significativa evoluzione, con l’emergere di nuove professioni che rispondono alle mutate esigenze dei viaggiatori e alle innovazioni tecnologiche. Le professioni tradizionali nel turismo sono oggetto di una trasformazione graduale, ma non vengono ovviamente “soppiantate” bensì si stanno adattando ed integrando con le tendenze emergenti del settore, anche se per molte professioni il cambiamento è stato radicale, a causa dei mutamenti nelle abitudini dei viaggiatori con una crescente domanda di esperienze più personalizzate, spesso in forme diverse.

Ve ne sono alcune che sono orientate verso le nuove aspettative del turista odierno, come ad esempio la figura degli Agenti di Viaggio. Tradizionalmente, gli agenti di viaggio si occupavano di prenotare voli, hotel e pacchetti turistici per i clienti, con l’avvento delle agenzie di viaggio online (OTA) e delle piattaforme di prenotazione, il loro ruolo si è evoluto. Oggi molti agenti di viaggio sono diventati consulenti di viaggi esperienziali, focalizzandosi su itinerari personalizzati, esperienze autentiche e turismo di nicchia. Stessa sorte anche per alcune Guide Turistiche, che proponevano visite guidate nei principali siti turistici, ora spesso si specializzano in esperienze tematiche o immersive, anche per l’aumento del turismo esperienziale e per l’interesse verso programmi più particolari ed autentici, le stesse propongono tour specializzati in cibo, cultura, arte, natura e avventure all’aperto.

Ma il cambiamento interessa anche gli Alberghi. Alla stregua delle Agenzie di Viaggio, gli hotel tradizionali si stanno evolvendo in strutture più uniche, come glamping, eco-lodge e boutique hotel, per attrarre un pubblico più giovane e sensibile alla sostenibilità. Molti operatori nel settore alberghiero stanno integrando tecnologie come l’automazione, app per il check-in e il check-out, e servizi personalizzati tramite intelligenza artificiale, che oramai è entrata a pieno titolo nella gestione alberghiera fornendo un contributo il quale, oltre a coadiuvare l’albergatore nella vendita dei servizi, riduce sensibilmente i costi superflui, che rappresentano una costante nella conduzione ricettiva.

Tale premessa mi concede l’opportunità di fornire una sorta di breve vademecum sulle nuove opportunità lavorative che sostanzialmente riflettono l’adattamento del settore turistico alle nuove tendenze, focalizzandosi su sostenibilità, personalizzazione dell’esperienza e integrazione tecnologica e che, a mio avviso, bisognerebbe cominciare ad introdurle soprattutto nel percorso formativo (scuola del turismo e corsi di formazione e di aggiornamento) per fornire alle “nuove leve” una visione diversificata da aggiungere alle professioni tradizionali.

Qui di seguito, alcune delle figure più “gettonate” con i relativi compiti:

Destination Manager: è un professionista incaricato di sviluppare strategie innovative per promuovere destinazioni turistiche, utilizzando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata . Si occupa della gestione, promozione e sviluppo di una destinazione turistica dove il suo obiettivo principale è valorizzare un territorio, attirare visitatori e migliorare l’esperienza turistica, garantendo al contempo la sostenibilità e il benessere della comunità locale.





, minimizzando gli impatti negativi e massimizzando i benefici economici e sociali per le destinazioni turistiche. Consulente di Viaggi Esperienziale: è un professionista del turismo specializzato nella creazione di viaggi personalizzati e immersivi, che permettono ai viaggiatori di vivere esperienze autentiche e significative. A differenza dei classici agenti di viaggio, il consulente esperienziale non si limita a vendere pacchetti turistici standard, ma progetta itinerari su misura, basati sugli interessi, le passioni e le esigenze del cliente.





Specialista in Marketing Turistico Digitale: è un esperto nel promuovere servizi e destinazioni turistiche attraverso canali digitali, utilizzando strategie di marketing online per raggiungere un pubblico più ampio. Il suo obiettivo è aumentare la visibilità di una destinazione o di un’attività turistica, attrarre nuovi clienti e migliorare l’esperienza del viaggiatore grazie agli strumenti digitali





Gestore di Strutture Eco-Friendly: manager responsabile della supervisione di strutture ricettive ecologiche, assicurando pratiche sostenibili e un impatto ambientale ridotto. Si occupa della gestione e promozione di alloggi turistici sostenibili, come hotel ecologici, agriturismi bio, glamping, eco-lodge e B&B green. Il suo obiettivo principale è offrire ospitalità nel rispetto dell’ambiente, adottando pratiche sostenibili per ridurre l’impatto ecologico e valorizzare il territorio.





Consulente di Viaggi Virtuali: è una figura emergente nel settore del turismo che si specializza nell’offrire esperienze di viaggio completamente digitali, consentendo alle persone di esplorare luoghi, culture e attrazioni senza doversi spostare fisicamente. Questi viaggi virtuali possono essere realizzati attraverso la realtà virtuale (VR), tour interattivi online, video esperienziali e altre tecnologie digitali.





(VR), tour interattivi online, video esperienziali e altre tecnologie digitali. Guida Esperienziale: è una figura professionale che va oltre il tradizionale ruolo di guida turistica, offrendo esperienze immersive e autentiche, pensate per coinvolgere i viaggiatori a un livello più profondo e personale. La guida esperienziale non si limita a raccontare informazioni storiche o geografiche, ma cerca di far vivere al turista l’essenza di un luogo attraverso esperienze sensoriali, emozionali e culturali.





Gestore di Centri per Workation: è un professionista che si occupa della gestione e organizzazione di strutture o spazi ideati per la workation, ovvero una combinazione di lavoro e vacanza. La workation è una tendenza che sta crescendo, dove le persone decidono di lavorare da una destinazione lontana dal loro ufficio tradizionale, godendo dei benefici di un ambiente più rilassato e stimolante. I centri per workation offrono spazi di lavoro attrezzati, ma anche strutture ricettive e attività per il tempo libero, rendendo la permanenza una vera e propria esperienza di lavoro-vacanza.





Gestore di Glamping: si occupa della gestione e dell’organizzazione di strutture di glamping, una forma di campeggio lussuoso che combina l’esperienza immersiva nella natura con il comfort e i servizi tipici di un hotel. Il glamping è ideale per chi vuole vivere l’esperienza del campeggio senza rinunciare al comfort, come letti comodi, bagni privati, aria condizionata e, talvolta, servizi aggiuntivi come ristoranti e spa.





Esperto in Salute e Sicurezza dei Viaggiatori: professionista specializzato nella protezione e nel benessere delle persone che viaggiano, sia per motivi di piacere che di lavoro. Il suo compito principale è quello di garantire che i viaggiatori siano adeguatamente preparati per affrontare eventuali rischi legati alla salute e alla sicurezza durante il loro viaggio, sia nelle destinazioni internazionali che nazionali.



Il settore turistico è in continua evoluzione, influenzato da cambiamenti nei comportamenti dei viaggiatori, innovazioni tecnologiche e nuove esigenze di sostenibilità e formarsi sulle nuove tendenze è un passaggio obbligato che consente a professionisti e imprenditori del turismo di rimanere competitivi al fine di soddisfare le richieste del mercato. Formarsi sulle nuove tendenze turistiche non è più un’opzione, ma una necessità per restare competitivi e attrarre un pubblico sempre più evoluto e digitale e la formazione continua è l’unico modo per restare concorrenziali, rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori ed integrare innovazioni che rendano l’esperienza turistica più fluida, sicura e soddisfacente. In ogni caso, la centralità delle professioni turistiche alberghiere e turistiche in generale è e sarà comunque ad esclusivo appannaggio dell’uomo quale unica entità capace di fornire “emozioni” e sarà difficile per qualsiasi “robot” rimuovere questa prerogativa. Ciò nonostante l’avvento della tecnologia, oggi supportata in modo preponderante dalla A.I., è una condizione che riesce a “smussare” le imperfezioni tipiche del lavoro effettuato dalla persona, fornendo un importante aiuto a vendere servizi personalizzati al turista.

Proprio come un pilota di formula 1 che unitamente all’uso di una vettura con tecnologia aggiornata e un motore performante pone la sua abilità di guida per giungere al traguardo …magari anche in prima posizione.