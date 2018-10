Identità politica: non rinunciare ai tuoi ideali, fanno parte di te

NON RINUNCIARE AI TUOI IDEALI, i tuoi ideali sono parte integrante del tuo essere civile, della tua educazione, del tuo rispetto. Mai rinunciarci, rinunceresti alla tua anima.

Le scelte di oggi hanno conseguenze nel tempo inimmaginabili , avere elasticità di pensiero, ascoltare, confrontare, è doveroso verso se stessi e verso i propri ideali e se sono forti e ben radicati non c'è nulla da temere. Io chiedo sempre di mantenere la propria identità, di seguire il proprio io... se volete fare una scelta non siete obbligati a cambiare colori, simboli, stemmi, ideologie.

Oggi in questo caos politico, dove non si distingue la sinistra dalla destra e c'è chi usa la parola centro, non cercate più nei vecchi ricordi o vecchie scuole, dovete avere forza nei vostri ideali e portarli sempre avanti, e se volete camminare al mio fianco deve essere sempre come amici, alleati, fratelli, perché i traguardi si raggiungono insieme, nel rispetto e nella stima reciproca.

Basta contenitori di voti come portafogli più o meno pieni. Non darò il mio consenso a chi non ritengo degno di rappresentarmi, e sarò come il fuoco sotto la poltrona: seguirò ogni movimento, elogerò le vittorie e sosterrò nelle difficoltà, ma sempre se è fatto con il cuore per il bene della mia patria.

Un domani i miei figli mi chiederanno cosa ho fatto per farli vivere in un paese migliore, per farli lavorare, per farli costruire una famiglia, io potrò rispondere con i fatti e non con le scuse.

(Gaetano Ienco)