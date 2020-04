Con una propria esclusiva, l'agenzia Reuters ha reso noto che una delegazione cinese, di cui fanno parte medici esperti, è stata inviata in Corea del Nord per un consulto sulle condizioni di salute di Kim Jong Un.

L'ultima volta che i media statali nord coreani hanno parlato di Kim è stato l'11 aprile, da allora non se ne è saputo più nulla. E che la cosa non fosse normale lo prova la sua assenza alle celebrazioni del 15 aprile, un anniversario importante in Corea del Nord, perché in quella data si festeggia il giorno della nascita del nonno, Kim Il Sung.

Che fine ha fatto Kim Jong Un? Il 12 aprile avrebbe subito un'operazione al cuore. Nei giorni successivi, quando la sua scomparsa dalla scena pubblica era apparsa ormai evidente, si sono alternate notizie opposte sul suo stato di salute, sia da parte di organi di informazione che da parte di fonti diplomatiche, tra chi lo dava in condizioni critiche e chi invece diceva che era ormai in via di guarigione.

L'indiscrezione della Reuters, di cui la stessa agenzia ha però detto di non aver ottenuto una conferma ufficiale, fa ritenere che lo stato di salute di Kim Jong Un, se non critico, non sarebbe comunque buono. In ogni caso, almeno in apparenza, in Corea del Nord non si registrano al momento attività insolite.