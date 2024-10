Alfonso Masselli: “Stiamo gettando le basi per la istituzione ad Apricena di un Centro di Ricerca Universitaria”

E’ ufficiale. La nota «challenger company» del settore marmifero pugliese finanzierà, insieme all’Unione Europea (NextGenerationEU) e al Ministero dell’Università e della Ricerca, una borsa di dottorato di ricerca al Politecnico di Bari.

Il Gruppo Stilmarmo di Apricena (che, nei giorni scorsi, al Marmomac di Verona, ha incantato il mondo con il suo innovativo “tessuto litico”) è stato, infatti, individuato come impresa idonea al cofinanziamento nell’ambito delle risorse, a valere sul PNRR, della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese”.

Il corso di dottorato di ricerca in “Progetto per il Patrimonio: Conoscenza, Tradizione e Innovazione” dovrebbe partire entro il prossimo mese di dicembre e avrà una durata di tre anni. Sarà tenuto dal Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design del Politecnico di Bari. Coordinatore del corso sarà il professore Giuseppe Fallacara, ordinario di progettazione architettonica presso il medesimo dipartimento. Sono, inoltre, previsti periodi di studio e ricerca presso le unità produttive del Gruppo Stilmarmo, da un minimo di sei mesi a un massimo di diciotto mesi, anche non continuativi, nell’arco del triennio.

«Attraverso questo prestigioso dottorato, Apricena sarà sede, per la prima volta ed ufficialmente, di un corso di ricerca universitaria» dichiara con orgoglio Alfonso Masselli, responsabile delle relazioni esterne del gruppo industriale “Stilmarmo” nonché ideatore del noto format di “idee innovative” TU CONTI DI PIU’, che si propone, tra l’altro, di far aprire la città di Apricena (seconda capitale italiana del marmo, dopo Carrara) ai più avanzati strumenti di democrazia diretta, tra cui il “bilancio partecipativo”.

Lo scorso settembre, Masselli (che da tempo caldeggia l’idea di far istituire ad Apricena il secondo “Centro di Ricerca Universitaria” del Politecnico di Bari) è stato nominato dal Sindaco di Apricena, Antonio Potenza, suo “stretto collaboratore”. Si occuperà di politiche di sviluppo economico, infrastrutture, relazioni istituzionali e internazionali in affiancamento agli organi di governo dell’ente comunale (sindaco, giunta, assessori).

Assegnataria della borsa di dottorato cofinanziata dal Gruppo Stilmarmo sarà la pugliese Clara Rosa Romano, vincitrice del relativo concorso.

«Non vedo l’ora di iniziare il corso di dottorato e porterò per sempre nel mio cuore la città di Apricena, per la grande opportunità che mi sta offrendo» dichiara la giovanissima Clara (in foto con Masselli).