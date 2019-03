Pomeriggi in concerto, al Calvario di Domodossola di scena gli archi del liceo musicale di Omegna

La Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, con l’Istituto della Carità, propone per domenica 17 marzo alle ore 18 un concerto nella Sala Bozzetti al Sacro Monte Calvario di Domodossola, nell’ambito della rassegna “Pomeriggi in concerto 2019.

Impegnata l’Orchestra d’archi del Liceo Musicale P. Gobetti di Omegna, sotto la direzione di Andrea Pecelli, in un programma dedicato a musiche di A. Vivaldi, T. Albinoni, A. Corelli e G. F. Haendel.

L’Orchestra d’archi del Liceo P. Gobetti è sorta nel 2011 per volontà di Andrea Pecelli, titolare della cattedra di violoncello e di musica d’insieme per archi, nell’ambito dell’ Istituto di Istruzione Superiore "Piero Gobetti" di Omegna. Dall’orchestra d’archi ha dato vita, nel 2016, sempre per iniziativa di Andrea Pecelli, l’orchestra sinfonica del Liceo, pensata per dare la possibilità di eseguire pagine sinfoniche originali di repertorio, dal barocco al novecento, con organici strumentali adeguati.

Il Liceo Musicale, che condivide con il Liceo Artistico il percorso di base, è un importantissimo punto di riferimento per le scuole musicali statali della provincia per la musica classica, con un primario scopo formativo, per chi vuole praticare la musica da amatore, fornendo una preparazione professionale per chi intende continuare gli studi al Conservatorio.

Andrea Pecelli ha compiuto gli studi musicali sotto la guida di Rocco Filippini al Conservatorio “G. Verdi” di Milano ed all’Accademia W. Stauffer di Cremona. Dopo aver vinto il Premio Internazionale “Calpurnia” al Festival delle Nazioni di Città di Castello, si è dedicato alla musica da camera, fondando nel 1995 il Milano Cello Quartet. Con tale formazione e come ospite dell’ensemble di musica contemporanea Sentieri Selvaggi di Milano ha effettuato concerti per le maggiori stagioni musicali italiane. Collaboratore per anni dell’Orchestra da Camera di Mantova, dell’Orchestra di Brescia e Bergamo, della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario (dal 2000 ad oggi) e, per concorso, delle Orchestre Nazionali della RAI e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Primo violoncello dell’Orchestra G.Cantelli, Milano Classica, Orchestra Stabile di Bergamo e, dal 2007 al 2011, dell’Orchestra Sinfonica del VCO. Attualmente è Direttore Artistico dell’Associazione Orchestra e dell’Orchestra da Camera di Domodossola, da lui fondate. Svolge attività cameristica in duo con Federica Zoppis ed in trio con Marco Rainelli e Simone Margaroli. E’ titolare della cattedra di violoncello e di musica d’insieme per archi presso il Liceo Musicale di Omegna (dal 2011 ad oggi) in qualità di vincitore di concorso nazionale, regione Piemonte, 1° classificato.

Il concerto è reso possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Parrocchia di Calice, della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario, con il sostegno prezioso della Fondazione CRT e il patrocinio della Città di Domodossola.



Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web del Sacro Monte Calvario di Domodossola