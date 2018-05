Le novità Fresissima - Expodental Meeting 2018

Fresissima, la punta di diamante nel mondo delle frese, torna all'Expodental Meeting in occasione della prossima edizione, che si terrà dal 17 al 19 maggio 2018, presso i padiglioni di Fiera Rimini.

Fresissima è il marchio proprietario del Gruppo Dam, azienda da oltre 25 anni protagonista nel mercato del dental care, ideatrice di forniture dentali di alta gamma, che hanno rivoluzionato il modo di lavorare dei professionisti del settore. In tutti questi anni l’azienda ha continuato a fare della propria missione la giusta combinazione fra tradizione qualitativa e innovazione di prodotto, per soddisfare le più alte aspettative dei dentisti e degli odontotecnici, attraverso la continua attenzione verso il cliente finale e la produzione di strumenti sempre più anticipatori di nuovi trend.

Anche quest’anno, la Fiera di Rimini sarà un’occasione imperdibile per tutti gli operatori sanitari del settore, per toccare con mano tante novità di prodotto con le ultime realizzazioni in casa fresissima nell’ambito delle frese e dei più recenti strumenti per ultrasuoni.

Scopri la fiera e lasciati stupire dalla qualità Made in Italy e dalle atmosfere uniche dello stand fresissima.

Per informazioni: fr@gruppodam.it.