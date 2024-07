Serie TV: My Lady Jane (Disponibile su Prime Video)

Genere: Drammatico, Fantasy, Storico

Trama: My Lady Jane è una serie tv in costume che reimmagina la storia di Jane Grey, regina d'Inghilterra per soli nove giorni nel 1553. La serie la segue in un'avventura fantasy mentre sfida le convenzioni e lotta per il suo destino.

Ecco un riassunto di ogni episodio:



Episodio 1: La linea di successione

Re Edoardo VI è malato e senza eredi. Per mantenere la corona nella sua famiglia, decide di far sposare Jane Grey a Guilford Dudley e di nominarla sua erede. Jane è riluttante, ma accetta per dovere.



Episodio 2: Creatura selvaggia

Jane si sente intrappolata nel suo nuovo ruolo e desidera una vita diversa. Incontra un misterioso estraneo che la incoraggia a seguire il suo cuore.



Episodio 3: Con una come te

Jane e Guilford iniziano a conoscersi meglio e scoprono di avere molto in comune. Tra loro nasce un'attrazione.



Episodio 4: L'innocenza è morta

Un evento tragico sconvolge la corte e Jane si ritrova in pericolo. Deve usare il suo ingegno e la sua determinazione per sopravvivere.



Episodio 5: Io cambierò il mondo

Jane diventa regina d'Inghilterra, ma il suo regno è minacciato da nemici interni ed esterni. Deve imparare a governare e a farsi rispettare.



Episodio 6: Sentirsi liberi

Jane cerca di riformare la Chiesa d'Inghilterra e di creare una società più giusta per tutti. Ma le sue idee progressiste incontrano molta resistenza.



Episodio 7: Un'altra ragazza, un altro pianeta

Jane viene catapultata in un'altra dimensione, dove incontra una versione alternativa di se stessa. Questa esperienza la aiuta a capire meglio chi è e cosa vuole dalla vita.



Episodio 8: Dio salvi la Regina

Jane deve affrontare la sua più grande sfida quando Maria I, la legittima erede al trono, reclama il suo posto. La lotta per il potere metterà alla prova tutto ciò in cui Jane crede.



Per maggiori dettagli, ti consiglio di guardare la serie su Prime Video.