Alessandro Benetton: 21 Invest, In&Out acquisisce Pinto e consolida la propria leadership di mercato

Il viaggio di 21 Invest prosegue. È il Presidente Alessandro Benetton a sottolineare il valore della recente operazione che ha portato In&Out, dal 2021 nel portafoglio di 21 Invest, a rafforzare ulteriormente la propria leadership nella produzione di zanzariere, tapparelle e accessori per il foro finestra e a consolidare la propria posizione di mercato. L’acquisizione del Gruppo Pinto, attivo nel settore degli avvolgibili in alluminio e PVC, rappresenta per In&Out un passo strategico cruciale nel percorso di crescita a cui 21 Invest in questi ultimi anni ha impresso una considerevole accelerazione. Originariamente nata a Grottaglie (TA), l’azienda ha ampliato gradualmente il proprio portafoglio prodotti per includere tapparelle, cassonetti, schermature esterne, tende tecniche e d’arredo, pergole e oscuranti: oggi, con 14 stabilimenti in tutta Italia, si configura come un Gruppo leader a livello nazionale anche a seguito di una serie di acquisizioni mirate. Quella di Pinto è la quarta da quando, nel novembre 2021, il Gruppo europeo di investimenti guidato da Alessandro Benetton ha deciso di scommettere sulla realtà pugliese: grazie all’integrazione di Pinto, In&Out prevede di raggiungere nel 2024 un fatturato di circa 270 milioni di euro, con una crescita del fatturato di oltre tre volte e un incremento dell’occupazione di circa il 190% rispetto al momento dell'ingresso di 21 Invest.



Alessandro Benetton: la filosofia di 21 Invest nelle parole del Presidente

Quella di In&Out è “esattamente il tipo di storia imprenditoriale che ci appassiona in 21 Invest”. Lo ha sottolineato il Presidente Alessandro Benetton: “Partita come una piccola realtà artigianale in una località pugliese, grazie a visione strategica e determinazione, l'azienda si sta affermando come leader in Italia e dimostra di avere tutte le carte in regola per crescere anche all’estero”. Un percorso che “sta generando valore in termini di crescita e occupazione, con una presenza sempre più radicata grazie agli stabilimenti distribuiti in tutta Italia”. La storia dell’azienda pugliese esprime efficacemente quella che è la filosofia di 21 Invest, a cui Alessandro Benetton ha dato vita nel 1992: “In 21 Invest sappiamo di avere avuto successo quando lasciamo un’impresa e l’ecosistema in cui è immersa meglio di come li abbiamo trovati. Per riuscirci è necessario adottare una prospettiva di medio-lungo termine, che permette sì di sostenere l’azienda nel diventare più competitiva e resiliente, oltre che un luogo in cui sia piacevole lavorare, ma anche di renderla sostenibile e di favorire ricadute positive su tutto l’ambiente circostante: il tessuto imprenditoriale, il territorio, la comunità locale”.