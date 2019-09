Sara Tozzi lascia il trono di Uomini e donne di Maria de Filippi con la seguente motivazione...

Sara Tozzi, ultima tronista del programma Uomini e Donne, come annunciato nella puntata di mercoledì la padrona di casa Maria de Filippi, non sarà più tronista del programma.

Il motivo? Lo ha spiegato la stessa conduttrice: La ragazza nelle ultime esterne ha capito che stava ancora pensando al suo ex.

Per onore di cronaca la ragazza era pero' data come single già da molto tempo. Quindi non si capisce esattamente bene come stiano le cose.

Quello che è certo è che Sara Tozzi ha lasciato il trono e la redazione di Uomini e donne si sta già adoperando per mettere qualcun altro o altra al suo posto.

In queste ore si parla infatti anche di una riedizione del trono omosessuale.