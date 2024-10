Durante la Mostra del Cinema di Venezia 2024, i Vip partecipanti al format “Il Salotto delle Celebrità” hanno avuto modo di degustare le creazioni gastronomiche realizzate dalle sapienti mani del maestro pizzaiolo Vincenzo La Porta alla guida della pizzeria siciliana “Le Fontanelle”.



La sua presenza e partecipazione sono state riconosciute ed ammirate proprio per la sua esperienza in materia: in occasione di questo spettacolare evento, l’abbiamo intervistato per approfondire la sua conoscenza. Vi sveliamo quindi chi è Vincenzo La Porta.

"Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Quello che porto avanti con il prezioso aiuto della mia famiglia è il frutto dell’impegno e dedizione della mia famiglia. La mia impresa è semplicemente un’azienda familiare un po’ allargata, sita sulla nostra villa. La mia mission appunto è quella di voler trasmettere attraverso l’accoglienza e il mio menu il calore dei legami, della condivisione a tavola e del buon cibo cercando prodotti Agrigentini di nicchia che rispettano un po’ quella che è la tradizione paesana delle mie origini.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Progetti ambiziosi ne ho tanti ancora, ma preferisco pe ora rimanere sul mio territorio. Anche se sarebbe veramente bello poter far conoscere il mio prodotto fuori dall’Italia o collaborare con altri colleghi in altre città.

"Partecipare a questo evento esclusivo è stata una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Dopo Sanremo anche la Mostra del Cinema è stata un grande traguardo per me e sono veramente orgoglioso di esserci stato. Ho avuto modo di conoscere molti professionisti del settore che è per me grande fonte di arricchimento.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema.”

Sono particolarmente legato al genere fantasy, per me sono una valvola di sfogo dopo un’intensa giornata di lavoro: cosa c’è di più bello di divano, film e una buona pizza!

Le specialità di Vincenzo La Porta non sarebbero state possibili se non grazie all’aiuto di alcuni sponsor fondamentali: PASTALINE, da più di 30 anni produttori di attrezzature di precisione per i settori della pizzeria e della pasticcieria, RISTOFOODS, che da 30 anni selezionano e distribuiscono prodotti di qualità ai professionisti della ristorazione, CASEIFICIO FOSSOLESE, un’azienda artigianale casearia nata nel 1981, “AL CARRETTINO” , il rinomato ristorante siciliano nato nel 1975 ad Enna e KING’S SALUMI, leader di mercato nella produzione del Prosciutto di San Daniele Dop ed altri famosi salumi dal lontano 1907.